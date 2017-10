Waltz im tz-Interview: „Die Deutschen halten uns für Schleimer“

Christoph Waltz ist seit seinen Auftritten in Filmen von Quentin Tarantino ein Weltstar. Im Interview spricht er über seine neueste Rolle und sein Ego.

Los Angeles - Ownsizing - zu deutsch Gesundschrumpfen. So versuchen Erdbewohner in Christoph Waltz’ neuem Film, das Problem der Übervölkerung zu lösen. Sie schrumpfen sich auf Däumlings-Format. Der zweifache Oscar-Preisträger spielt einen dieser Mini-Menschen. tz-Korrespondent Dierk Sindermann sprach mit dem 61-Jährigen über den neuen Streifen (Kinostart bei uns 18. Januar 2018) , das eigene Ego und die Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern.

Was halten Sie von der Idee des menschlichen Downsizings?

Christoph Waltz: Natürlich würde das eine Menge Probleme lösen, allerdings auch eine Menge Probleme erzeugen, von denen wir gar nichts ahnen. Für mich ist die Idee des Downsizings eher eine Metapher, die auf die menschliche Denkweise bezogen ist.

Heißt?

Waltz: Bis ins 15. Jahrhundert haben die Menschen geglaubt, dass wir das Zentrum des Universums sind. Dann haben Entdeckungen das Gegenteil bewiesen. Doch inzwischen haben wir uns als Spezies wieder so zurückentwickelt, dass jeder einzelne glaubt, der Mittelpunkt des Universums zu sein. Die Menschheit muss einfach realisieren, dass wir gemeinsam Verantwortung für unseren Planeten übernehmen müssen. Ich nenne das mentales Gesundschrumpfen.

Haben Sie auch schon mal etwas in Ihrem Leben gesundschrumpfen müssen - zum Beispiel die Karriere, das Ego, oder irgendetwas?

Waltz: Ich fand mich niemals interessant genug, als dass ich mich aufblasen muss. Das gilt auch für mein Ego. Ich finde mich eher langweilig.

Christoph Waltz verrät: Ich habe keinen Fernseher

Was ist der größte Irrglauben, den Leute über Sie haben?

Waltz: Dass ich ein netter Mensch bin (lacht).

...und dass Sie Deutscher sind.

Waltz: Auch ein Irrglaube. Ich habe zwar einen deutschen Pass, weil mein Vater Deutscher war, aber das ist auch schon alles, was deutsch an mir ist.

Sie sind also Österreicher, langweilig und nicht nett. Wie würden Sie sich noch beschreiben?

Waltz: Ich bin nicht gut in Gesellschaft. Weil ich immer die Wahrheit sage, und das anderen um mich herum oft unangenehm ist.

Können Sie uns wenigstens ein paar gute Qualitäten von Ihnen verraten?

Waltz: Ich bin sehr schön und höchstgradig gelehrt … (lacht)

…mit einem tollen österreichischen Charme.

Waltz: Stimmt das? Vielleicht. Wobei es nicht der österreichische sondern speziell der Wiener Charme ist. Wir sprechen die Dinge nicht direkt an, weshalb die Deutschen uns für Schleimer halten.

Waltz ist mit sich in Bond-Film "Spectre" unzufrieden

Also ist der deutsche Humor völlig anders als der wienerische?

Waltz: Meine Standardantwort darauf ist: Gibt es einen Unterschied zwischen Stechschritt und Wienerwalzer?

Im Film gibt es den Satz „Freunde erzählen sich immer die Wahrheit“. Was für Wahrheiten haben Sie in Ihrem echten Leben zuletzt Freunden anvertraut?

Waltz: Sie glauben ernsthaft, dass ich Ihnen das verrate? Ich treffe oft auf Schauspieler, die den Zwang verspüren, mir etwas mitzuteilen, was sie als die ultimative Wahrheit betrachten.

Wen meinen Sie?

Waltz: Ich will jetzt keinen herausheben. Aber im allgemeinen passiert das besonders oft, wenn ich in Deutschland am Theater arbeite. Dort herrscht die Kultur der brutalen Wahrheit. Und die tragen sie Dir alles andere als diplomatisch vor. Was nicht unbedingt dafür spricht, dass es auch die Wahrheit ist. Meist steckt viel aufgeblasenes Ego dahinter.

Viele Hollywood-Kollegen verbreiten ihre Meinungen auf Social Media. Sie auch?

Waltz: Nein, ich finde es nicht gut, wenn man einfach nur etwas raushaut. Nur um sich Luft zu machen. Ich bin dafür, dass man argumentiert. Das allerdings geht auf Social Media nicht und deshalb benutze ich es auch nicht.

Christoph Waltz: "Könnte mir vor Sorge in die Hose scheißen!"

Interview: Dierk Sindermann