Irre Szene bei Helene-Fischer-Show: Fans stürmen auf Bühne und tanzen mit Schlagerqueen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Viele Schlagerfans träumen davon, einmal neben Helene Fischer auf der Bühne stehen zu dürfen. Für zwei Besucherinnen ihres Konzerts in Bremen ist nun genau dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Bremen – Auf ihrer „Rausch“-Tour begeistert Helene Fischer (38) derzeit die Massen. Ihrem Publikum beschert die Schlagerqueen mit Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder „Herzbeben“ unvergessliche Momente – die bleiben manch einem Konzertbesucher vermutlich auf Ewigkeit in Erinnerung.

Mitten während Helene-Fischer-Konzert: Schlagerfans tanzen auf der Bühne

So auch zwei jungen Frauen in Bremen: Die durften in der ÖVB-Arena, wo Helene Fischer zwischen dem 10. und 12. Mai gastierte, gemeinsam mit dem Superstar auf der Bühne stehen und lieferten dabei eine gekonnte Tanzeinlage, die glatt als Teil der regulären Show durchgegangen wäre. Das sahen die Anwesenden ähnlich: Für ihre Performance ernteten die beiden lauten Jubel und Applaus.

Kuriose Szenen beim Konzert von Helene Fischer: Fans stürmen auf Bühne Fotostrecke ansehen

Auch bei Helene Fischer, die auf ihrer Tour mit einer gigantischen Setlist beeindruckt, kam die Darbietung bestens an. Nach ihrem Auftritt klatschte die 38-Jährige die beiden Schlagerfans ab und herzte sie ausgiebig. Den unvergesslichen Konzertmoment haben die zwei Frauen auch als TikTok-Video festgehalten – und offenbar fleißig geübt, wie weitere Videos auf ihren Accounts zeigen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

„Großes Danke an Helene Fischer“: Fan-Aktion begeistert Publikum und Netz

Die Aktion scheint allerdings abgesprochen gewesen zu sein: „Ein großes Danke an Helene Fischer, dass du uns das überhaupt ermöglicht hast! Es war mir eine absolute Ehre!“, heißt es unter dem TikTok-Clip, der die „Erfüllung“ eines „absoluten Traumes“ der beiden Nachwuchs-Tänzerinnen zeigt. Ihr Dank gebührt auch den anderen Akrobaten sowie nicht zuletzt dem Publikum, welches „diesen Moment unvergesslich gemacht“ habe.

Auch im Netz kommt die mutige Aktion gut an: Unter dem Video finden sich zahlreiche Kommentare, in denen der Auftritt des dynamischen Duos gelobt wird. Der Schlagerqueen selbst unterlief indes jüngst eine peinliche Panne: Helene Fischer verwechselte bei einem Konzert die Ortsnamen. Verwendete Quellen: tiktok.com