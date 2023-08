Helene Fischer bekommt eigene Netflix-Doku: Alles, was bis jetzt darüber bekannt ist

Helene Fischer könnte bald mit einer eigenen Netflix-Doku gewürdigt werden. Der Film soll bereits in wenigen Monaten erscheinen.

Berlin – Helene-Fischer-Fans dürfen sich Gerüchten zufolge bald über eine Netflix-Doku des Schlagerstars freuen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, werde bereits seit mehreren Monaten an dem Film gearbeitet. Der Dokumentarfilm über die deutsche Schlagerkönigin soll angeblich im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden.

Helene-Fischer-Doku bei Netflix: Das sagt der Streaming-Gigant dazu

Laut der Tageszeitung plane der Streamingdienstanbieter einen 90-minütigen Dokumentarfilm, in dem neben der 39-jährigen Sängerin auch ihr Manager, Uwe Kanthak, Fans und langjährige Wegbegleiter zu Wort kommen sollen.

Inzwischen hat sich nun auch der Streaming-Gigant selbst zu den Gerüchten geäußert. Robert Ardelt, Senior PR-Director von Netflix für Deutschland, Österreich und die Schweiz sagte im Gespräch mit der Plattform schlager.de: „Auch wir haben von den Gerüchten über die Helene-Fischer-Doku bei Netflix gehört. Und ich kann Ihnen sagen: Wir können uns dazu noch nicht äußern.“

2023 steht ganz im Zeichen von Helene Fischer: Zweiter Teil der Tour steht bevor

Was neben einer möglichen Netflix-Doku jedenfalls feststeht, sind die nächsten Konzerte der Sängerin. Am 25. August spielt Fischer in Köln und reist danach im Rahmen ihrer „Rausch”-Tournee nach Wien, Arnheim, Zürich, München und Frankfurt. Am 8. Oktober findet das große Finale in der Main-Metropole statt.

Für Helene Fischer läuft es derzeit bestens: Bald startet der zweite Teil ihrer „Rausch“-Tour, zudem soll eine Netflix-Doku über die Schlagerqueen erscheinen © Christian Schroedter/Daniel Scharinger/Imago

Fischer hatte am 18. Juni bei einem Konzert in Hannover einen Unfall und wurde verletzt. Sie schlug mit dem Kopf auf eine Trapezstange und zog sich oberhalb der Nase eine Platzwunde zu. Seither kuriert sie sich zu Hause aus und verbringt die wohlverdiente Sommerpause mit ihren Liebsten. Am 6. August feierte sie ihren 39. Geburtstag. Jüngst sorgte sie auch anderweitig für Aufsehen: In einem neuen Werbespot knallt Helene Fischer schon wieder auf die Nase. Verwendete Quellen: bild.de, schlager.de