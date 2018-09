Ist Daniel Küblböck gar nicht gesprungen? Ein Aspekt wird bisher kaum beachtet

Dass Angehörige und Freunde (die wirklich echten werden sich kaum in den Medien wichtig machen) auf immer und ewig grübeln werden, was dazu führte, dass er über Bord ging, verstehe ich sehr gut. Doch selbst wenn ein Video auftauchen sollte, in dem deutlich zu sehen ist, dass er aktiv springt, wird niemand jemals den Grund dafür erfahren. Deshalb weiß ich nicht, wozu diese öffentlichen Spekulationen von Hinz & Kunz gut sein sollen. Außer dafür, im Zweifelsfall, mal wieder in den Medien aufzutauchen.