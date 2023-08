„Ist mir peinlich“: Nach fast zwei Jahrzehnten bei SUPER RTL hat Ex-Kinder-TV-Moderator kaum Geld

Bekannter YouTuber hakt nach

Von Volker Reinert schließen

Durch seine Moderationen von 1999 bis 2018 wurde Paddy Kroetz bei SUPER RTL bekannt. Nach 19 Jahren war Schluss. Mit YouTuber Aaron Troschke sprach er über seinen jetzigen Lebensstil und seine Finanzen.

Köln – Viele Kinder in Deutschland kennen sein Gesicht nur allzu gut. Paddy Kroetz (44) moderierte ab 1999 sage und schreibe 19 Jahre lang verschiedene Sendungen beim Kindersender SUPER RTL, wie zum Beispiel „Toggo TV“ oder „Paddy on Tour“. Nach fast zwei Jahrzehnten beim Kölner Sender wurde er von seinen Moderationsaufgaben entlassen.

Ex-„Promi Big Brother“-Gewinner und Kult-Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ Aaron Troschke (34) interviewte den einstigen Kinderfernsehen-Moderator für seinen YouTube-Kanal „Hey Aaron!!!“. Kroetz erzählte dabei private Details bezüglich seines derzeitigen Lebensstandards, welcher überraschen mag.

Was macht eigentlich Paddy Kroetz? YouTuber Aaron Troschke hakt nach

Der gebürtige Hesse Kroetz sprach im Gespräch mit Troschke unter anderem darüber, dass sein Berufswunsch von klein auf die Tätigkeit als Moderator war – trotz Stottern und der damit verbundenen Hänseleien. Doch der 1,63 Meter große Moderator trotze allen Unkenrufen und wurde das Gesicht von SUPER RTL schlechthin, das am 15. August 2023 nach 28 Jahren zu RTL SUPER unbenannt wurde.

Doch seit seiner Kündigung lebt der 44-Jährige sparsam, wie er nun verriet. So habe er als Selbstständiger zwar gut verdient, aber er „zehre“ noch bis heute von seinen Verdiensten beim TV-Sender: „Ich bin sparsam, ich hab‘ eine kleine Bude in Köln und mit 20 irgendwie geil da zu wohnen, aber jetzt ist es ist mir peinlich“. Auch weiblichen Besuch einzuladen, sei dem Ex-„Toggo TV“-Moderator unangenehm: „Wenn sie dann zu mir kommen, würden sie sagen: ‚Das ist aber eine kleine Wohnung‘“.

„Finanziell ist sportlich, klar. Es gehen irgendwann mal die Ersparnisse zu Ende. Massengeschmack zahlt mir die Miete quasi. [...] Es ist leider so. Traurig aber wahr. Und am meisten nervt es mich, dass SUPER RTL das immer beobachten kann“, räumte der einstige TV-Star ein. Über seinen damaligen Tagessatz beim Sender gab Kroetz auch konkrete Zahlen preis: „1200 Euro, aber beim Drehtag für die ‚Toggo Tour‘ waren es 800 Euro, was aber sehr viel Geld ist!“ In einem Drehjahr hatte Kroetz demnach circa 50 Drehtage und kein Problem, mit Troschke über seine Geldeinnahmen zu sprechen: „Ich habe ungefähr zwischen 40.000 und 90.000 Euro pro Jahr verdient“.

Toggo: Die Kinder-Unterhaltungsmarke von SUPER RTL Auch nach der Umbenennung von Super RTL zu RTL SUPER wird das Kinderprogramm Toggo, das seit 2001 im TV läuft, einen großen Stellenwert bei dem Kölner Sender einnehmen. Mit Marktanteilen von mehr als 20 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen war Toggo zuletzt mit großem Abstand Marktführer vor dem öffentlich-rechtlichen Kika und dem Disney Channel. (Quelle: DWDL)

Paddy Kroetz spricht über Differenzen bei SUPER RTL vor seiner Entlassung

Warum Paddy Kroetz nicht mehr beim Sender SUPER RTL arbeitet, wollte der YouTuber auch wissen. Laut Kroetz habe er Drehs gehabt, bei denen er sich nicht mehr wohlfühlte. So kam er mit „Machern, die auch bei diesen Drehs dabei waren“ nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Den Namen, den Paddy Kroetz in dem YouTube-Video aussprach, wurde für die Zuhörer durch einen Piepton unhörbar gemacht.

+ Nach 19 Jahren war für Moderator Paddy Kroetz bei SUPER RTL Schluss. Mit YouTuber Aaron Troschke sprach der 44-Jährige, wie es ihm seit seinem Aus bei SUPER RTL geht. Dabei plauderte Kroetz auch über sehr private Details, zum Beispiel seine derzeitigen Finanzen und was er in seiner Moderationstätigkeit verdiente. © IMAGO / Future Image & Screenshot: YouTube-Video/ „Hey Aaron!!!“ vom 25. Juli 2023

Der ehemalige SUPER RTL-Moderator erklärte Troschke außerdem, dass es in seinen Augen einen Kollegen gab, der nicht für das Kinderfernsehen gemacht sei: „Empathielos ohne Ende. Mit dem kam ich nicht klar und ich glaub‘ der hat integriert und dafür gesorgt, dass ich abgesägt werde, weil ich habe halt meinen Mund aufgemacht. Ich kann‘s nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass er mein Sargnagel war“. Derzeit verdient Paddy Kroetz sein Geld mit einem monatlich laufenden Format auf einem kostenpflichtigen Portal.

YouTuber Aaron Troschke moderiert auch im TV. Seit 2015 ist er in mehreren „Promi Big Brother“-Sendungen eingesetzt worden, einmal sogar für die „Promi Big Brother - Late Show“, als das Moderatorenduo Jochen Bendel (55) und Melissa Khalaj (34) beide ausfielen. Verwendete Quellen: YouTube-Video „Hey Aaron!!!“ vom 25. Juli 2023

Rubriklistenbild: © IMAGO / Future Image & Screenshot: YouTube-Video/ „Hey Aaron!!!“ vom 25. Juli 2023