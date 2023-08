Zwielichtige Gesellschaft: Charlène und Albert von Monaco auf Oligarchen-Jacht gesichtet

Von: Susanne Kröber

Auf der Luxus-Jacht „Avantage“ verbrachten Charlène und Albert von Monaco entspannte Urlaubstage mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella. Doch ihre Begleitung wirft Fragen auf.

Korsika – Einfach mal die Seele baumeln lassen – das wünschen sich auch Staatsoberhäupter wie Fürst Albert II. (65), der jetzt mit Ehefrau Charlène von Monaco (45) und den Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) auf einer noblen Jacht vor der Mittelmeer-Insel Korsika Urlaub machte. Charlène, Albert und die Kinder zeigten sich bei Bootsausflügen, Tauchgängen und Landausflügen, eine willkommene Abwechslung zum Alltag am monegassischen Fürstenhof.

Futter für die Kritiker: Albert und Charlène von Monaco urlauben auf Luxus-Jacht von kasachischem Oligarchen

Ablenkung können Charlène und Albert derzeit gut gebrauchen, denn ein Korruptionsskandal erschüttert Monaco. Eigentlich scheint Fürst Albert um Aufklärung bemüht und hat sich im Zuge dessen bereits von mehreren Beratern getrennt, darunter auch sein Vermögensverwalter Claude Palmero (67), der als enger Vertrauter von Fürstin Charlène galt. Doch Ruhe wird im Felsenstaat vermutlich dennoch nicht einkehren, was auch an Alberts und Charlènes Urlaubsbegleitung liegen könnte.

Wie Bild berichtet, gehört die Luxus-Jacht „Avantage“, auf der das Grimaldi-Oberhaupt und seine Familie mehrere Tage verbracht haben sollen, dem kasachischen Oligarchen Bulat Utemuratov (65). Und auch der wird in den sogenannten „Dossiers du Rocher“ (dt.: Akten des Felsens) erwähnt, die enthüllen, dass es bei mehreren Immobilienprojekten in Monaco zu Mauscheleien gekommen sein soll, auch beim Baumvorhaben Mareterra. „Er ist für seine skrupellosen Finanztechniken bekannt“, zitiert Bild aus den Dossiers, Albert soll sogar veranlasst haben, dass gegen Utemuratov ermittelt wurde.

Das Milliarden-Projekt Mareterra Der Wohnraum in Monaco ist begrenzt. Abhilfe schaffen soll das Bauprojekt Mareterra. Durch Aufschüttung von Sand entsteht vor der Küste Monte-Carlos für rund 2 Milliarden Euro der neue Stadtbezirk Le Portier, 2025 soll alles fertig sein. Mit dem gigantischen Projekt will Fürst Albert zeigen, dass Landgewinnung ökofreundlich sein kann, die Umweltorganisation Aspona bezweifelt das laut Berliner Morgenpost. „Für uns ist das ein städtebaulicher und ökologischer Wahnsinn“, so Präsident Frédérique Lorenzi.

Familienurlaub von Charlène und Albert sorgt für Kopfschütteln

Bulat Utemuratov, der selbst eine Villa an der Côte d’Azur besitzt, ist einer der Investoren bei Mareterra. In der Vergangenheit galt der Unternehmer als Vertrauter und Berater des 2019 zurückgetretenen kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew (83). Sein geschätztes Vermögen von rund 2,5 Milliarden Euro machte der Oligarch mit Investitionen im Bergbau, in der Telekommunikation, mit Banken und Hotels, außerdem ist er Präsident des kasachischen Tennisverbands. Dass es sich Charlène und Albert von Monaco jetzt auf seiner Luxus-Jacht gutgehen ließen, dürfte den Kritikern des Fürsten neue Munition liefern.

Zwar erklärte Albert II. im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro: „Was als Dossiers du Rocher bezeichnet wurde, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Deshalb habe ich beschlossen, ein neues Team zu bilden, das mir unterstellt sein wird.“ Sein Anfangsverdacht gegen Bulat Utemuratov scheint ihn jedoch nicht von einer Auszeit auf dessen Jacht abzuhalten. Unbedenklicher wird da mit Sicherheit die nächste Reise des Fürstenpaares. Nach ihrem Krankheitsdrama kehrt Charlène von Monaco zurück nach Südafrika, Albert wird sie begleiten. Verwendete Quellen: lefigaro.fr, bild.de, morgenpost.de