Nach hartem Super-Bowl-Training: Jennifer Lopez zeigt Wahnsinns-Körper im knappen Bikini - Fans drehen durch

Erst heizte sie zusammen mit Shakira beim Super Bowl einem Millionen-Publikum ein - jetzt macht Jennifer Lopez mit einem heißen Schnappschuss das Internet verrückt.

Jennifer Lopez ist mit ihren 50 Jahren in Topform.

ist mit ihren 50 Jahren in Topform. Auf Instagram zeigt die Sängerin, wie hart sie für ihren Körper trainiert.

zeigt die Sängerin, wie hart sie für ihren Körper trainiert. Mit diesem Foto haut sie jetzt alle um.

Los Angeles - Heiß, heißer, Jennifer Lopez! Die Sängerin ist dafür bekannt, dass sie mit ihren Reizen nur selten geizt. Viele haben sicherlich auch noch ihre heiße Halbzeit-Show mit Superstar Shakira (43) beim diesjährigen Super Bowl im Kopf. Mit 50 Jahren ist sie in der Form ihres Lebens - und das zeigt sie auch. Auf Instagram postete sie jetzt ein Foto - und ihre Fans drehen durch!

Jennifer Lopez zeigt sich im knappen Bikini

In einem knappen, weißen Bikini fotografiert sich J.Lo vor einem großen Spiegel. Die Haare sind dabei in einen engen Dutt hochgesteckt, das Gesicht fast ungeschminkt. Dazu schreibt die Sängerin: „Relaxed and recharged“, was so viel wie „entspannt und erholt“ heißt. Nach den stressigen Proben für die

Super-Bowl-Halbzeitshow lässt Jennifer Lopez ein wenig die Seele baumeln - und das steht ihr mehr als gut!

Doch so richtig entspannt sieht das Foto nicht aus. Liegt aber vielleicht auch an Jennifers stahlharten Muskeln. Kein Gramm Fett zu viel scheint die 50-Jährige am Körper zu haben, der Bauch ist definiert, die Schenkel straff. Für so einen Körper braucht es viel Disziplin - und die hat Frau Lopez definitiv. Da kann der Blick schon mal etwas ernster ausfallen.

Jennifer Lopez im Bikini - Fans sind begeistert

J.Lo zeigt gerne, was sie hat. Immer wieder postet die Sängerin Fotos im Bikini oder zeigt sich freizügig bei Fotoshootings - sehr zur Freude ihrer Fans. Und auch beim aktuellen Foto ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Über sieben Millionen haben den heißen Post bereits geliked. Und auch in den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Komplimenten. „Perfektion“, „Göttin“, „Königin“ und „Body goals“ ist dort zu lesen.

Solche Bilder gefallen bestimmt auch Alex Rodriguez (44). Mit dem Ex-Baseballspieler A-Rod ist Lopez seit 2017 zusammen, seit vergangenem Jahr sogar verlobt.

lmb

Rubriklistenbild: © AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIX