Plötzliches Liebes-Aus bei Jenny Elvers: „Wenn mir jemand ...“

Schauspielerin und „Dancing on Ice“-Kandidatin Jenny Elvers ist wieder Single. Der Grund für das Beziehungs-Aus seien jedoch nicht die zwölf Jahre Altersunterschied.

Jenny Elvers hat sich von ihrem Freund Simon Lorinser getrennt.

Die zwölf Jahre Altersunterschied sollen nicht der Grund für das Beziehungs-Aus sein.

Es war nicht das einzig schmerzhafte, das die Schauspielerin in letzter Zeit zu verkraften hatte.

Beziehungen kommen und Beziehungen gehen - leider geschieht das auch vor dem Fest der Liebe. Weihnachten steht vor der Tür und die Schauspielerin Jenny Elvers ist wiederSingle. Das sagte sie der Bild am Donnerstag. „Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter“, erklärte Jenny Elvers. Mit „Wir“ meint die 47-Jährige sich und ihren Ex-Freund, das Hamburger Männermodel Simon Lorinser (35). Der Bild erklärte sie, dass nicht der Altersunterschied der Grund für die Trennung sei: „Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand.“

Die beiden hatten sich im März über gemeinsame Freunde in Hamburg kennen gelernt. Gegenüber der Gala erzählte Lorinser, er wusste beim Kennenlernen nicht wer Jenny Elvers ist: „Ich besitze kein Fernsehen und lese keine Zeitung, woher soll ich das dann wissen?“

Schauspielerin Jenny Elvers gibt Trennung von ihrem Freund bekannt

Im Juni zeigte sich das Paar zum ersten Mal gemeinsam bei einem Promi-Event in Berlin am Potsdamer Platz. Damals sagte Elvers in der Gala: „Ich bin sehr happy. Wir kennen uns schon länger. Ich würde nicht jemanden mitnehmen, den ich erst vorgestern kennengelernt habe.“

Es war die erste Beziehung, die Jenny Elvers seit der offiziellen Trennung im Jahr 2017 von Unternehmer Steffen von der Beeck der Öffentlichkeit präsentierte.

Elvers war in früheren Beziehungen mit Schauspieler Heiner Lauterbach und Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig zusammen. Mit letzterem hat sie ihren gemeinsamen Sohn Paul, der mittlerweile 18 Jahre alt ist.

Elvers war auch mit ihrem Manager Goetz Elbertzhagen verheiratet. Die beiden hatten sich nach dem Alkohol-Entzug der Schauspielerin getrennt.

Trotz gebrochener Rippe trat Jenny Elvers bei „Dancing on Ice“ auf

Mit gebrochenen Herzen hat Elvers also schon ihre Erfahrungen gemacht. Und auch mit Knochenbrüchen kennt sich die Schauspielerin mittlerweile aus. Beim Training für die Sat.1-Show „Dancing on Ice“ hat sich Elvers eine Rippe gebrochen. Trotz der Verletzung und heftigen Schmerzen trat sie an und wurde von den Fans für ihren Einsatz belohnt.

Dank ihrer Fans hat sie es in die nächste Rund geschafft. Am Freitag wird die Schauspielerin mit Eislauf-Partner Jamal Othman (33) in der vierten Sat.1-Live-Show von „Dancing on Ice“ zu sehen sein.

jh