Joachim Lätsch steigt bei „Sturm der Liebe“ aus: „Abschied lange überlegt“

Von: Susanne Kröber

Teilen

Für Joachim Lätsch ist nach 16 Jahren Schluss bei der ARD-Soap „Sturm der Liebe“. Aber ein prominenter Ersatz für Koch André Konopka steht schon in den Startlöchern.

München – Traurige Nachrichten für alle Fans der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Mit Joachim Lätsch (66) verlässt einer der bekanntesten „Sturm der Liebe“-Darsteller die Soap – nach stolzen 16 Jahren. Seit 2007 spielt Lätsch in der beliebten Serie Koch André Konopka, länger als er sind nur Antje Hagen (84) als Hildegard Sonnbichler, Dirk Galuba (82) als Werner Saalfeld und Sepp Schauer (73) als Alfons Sonnbichler dabei.

Neuanfang mit 66 Jahren: Joachim Lätsch steigt bei „Sturm der Liebe“ aus

„Sturm der Liebe“ wird seit 2005 im Ersten ausgestrahlt, seit Folge 513 ist Joachim Lätsch als André Konopka mit an Bord. Die Fans lieben den Chefkoch des Hotels Fürstenhof in Bichlheim, und auch Lätsch hat seine Rolle längst ins Herz geschlossen. „Ich hab mir den Abschied lange überlegt, ihn mit meiner Familie diskutiert“, gesteht der Schauspieler gegenüber bild.de. „Ich hatte wirklich ’ne tolle Zeit, war fest angestellt bei den Bavaria-Studios, hab täglich gedreht und gut verdient.“

Er gibt im Fürstenhof den Löffel ab: Joachim Lätsch verlässt nach 16 Jahren „Sturm der Liebe“. (Montage) © picture alliance/dpa/Ursula Düren/ARD/Mandfred Laemmerer

Mit 66 Jahren will der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur jetzt einen Neustart wagen. „Ich will noch mal andere Rollen probieren. Auch Regie käme infrage“, so Joachim Lätsch laut bild.de. Lätsch lebt mit seiner Frau Romy (53) und Sohn Simon (18) im bayerischen Murnau, geboren wurde der „Sturm der Liebe“-Star in Dresden. Bevor er 2007 bei der ARD-Telenovela einstieg, war Joachim Lätsch unter anderem im „Polizeiruf“, bei „SOKO Wismar“ oder im Kinofilm „Helden wie wir“ zu sehen.

Sturm der Liebe „Sturm der Liebe“ wird seit dem 26. September 2005 von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Wie bei der eine Stunde früher laufenden ARD-Telenovela „Rote Rosen“ steht in jeder neuen Staffel ein anderes Traumpaar im Mittelpunkt. Aktuell wird bereits die 19. Staffel von „Sturm der Liebe“ gezeigt. Die Serie ist auch international ein Erfolg, mehr als 20 Sender kauften die Soap, die in der fiktiven Gemeinde Bichlheim spielt. So kann man unter anderem in Italien, Belgien oder Kanada das Schicksal der Figuren rund um das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof verfolgen.

Koch gesucht im Fürstenhof: Laura Osswald ersetzt Joachim Lätsch bei „Sturm der Liebe“

Schon von Oktober 2020 bis Januar 2021 legte Joachim Lätsch eine Pause bei „Sturm der Liebe“ ein, jetzt soll der Abschied aus Bichlheim endgültig sein. „In der TV-Rolle ziehe ich zu meinem Sohn aufs Weingut nach Südafrika, so viel kann ich schon verraten“, erklärt Lätsch im Interview. André Konopkas Sohn Simon ist mit seiner Frau Maike nach Südafrika ausgewandert und arbeitet dort als Önologe auf dem Weingut seines Schwiegervaters. Konopka selbst will dort ein Restaurant eröffnen. Aber der Fürstenhof bleibt nicht lange ohne kulinarische Führungskraft, denn für Ersatz ist bereits gesorgt.

Die Rosenheim-Cops: So haben sich die Darsteller im Laufe der 20 Staffeln verändert Fotostrecke ansehen

Ab Folge 4013 (voraussichtlicher Sendetermin 14. April 2023) stößt ein prominentes TV-Gesicht zum „Sturm der Liebe“-Cast! Laura Osswald (40), bekannt aus „Verliebt in Berlin“ und „Doctor‘s Diary“, wird dann als Greta Bergmann neben Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 46) in der Küche stehen. „Ich bin und bleibe ein Serienkind“, freut sich Osswald laut ARD über ihr „Sturm der Liebe“-Engagement. „Greta ist eine lustige, liebenswerte und selbstbewusste Frau. Die Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen, verbindet uns. Ich freue mich darauf, ihr weiterhin Flügel verleihen zu dürfen.“ Verwendete Quellen: bild.de, daserste.de