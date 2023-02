Johannes B. Kerners Schwester Julia sieht genauso aus wie er

Von: Jonas Erbas

Teilen

Johannes B. Kerner zählt zu den beliebtesten Moderatoren Deutschlands. Bald tritt der 58-Jährige mit seiner Schwester in einer neuen Gameshow an. Schon jetzt verblüfft die Ähnlichkeit der beiden.

Hamburg – Als erfahrener Fernsehmoderator führte Johannes B. Kerner bereits durch etliche Erfolgsformate, darunter „Der Quiz-Champion“ (seit 2013), „Das aktuelle Sportstudio“ (1997–2006) oder der nach ihm benannte ZDF-Talk (1998–2009). Bald tritt der 58-Jährige allerdings in einer ganz neuen Show an: An der Spielshow „Wir gegen die“ nimmt der Moderator an der Seite seiner Schwester Julia teil. Deren Ähnlichkeit zu ihrem Bruder sorgt schon jetzt für Aufsehen.

Johannes B. Kerner tritt mit Schwester Julia in Gameshow an – sie treten gegen Carolin Kebekus an

Bei ProSieben kommt es schon sehr bald zum großen Geschwisterkampf: Bei „Wir gegen die“ tritt in vier Folgen jeweils ein prominentes Geschwisterpaar gegen Komikerin Carolin Kebekus und ihren Bruder David an. Die Dreharbeiten beginnen ab 15. Februar, am 24. Februar soll die vorerst letzte Ausgabe produziert werden.

Mit seiner Schwester Julia wird Moderator Johannes B. Kerner bald in einer Gameshow antreten. Die Ähnlichkeit der Geschwister ist frappierend und sorgte auch im Netz für Aufsehen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Carolin Kebekus

In der Spielshow fordern die Kebekus-Geschwister die Tänzerinnen Motsi und Otile Mabuse, Moderator Johannes B. Kerner und seine Schwester Julia, die „World Wide Wohnzimmer“-Zwillinge Benjamin und Dennis Wolter sowie Schauspielerin Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra Schwarz heraus. Carolin Kebekus‘ Ankündigung der neuen ProSieben-Gameshow sorgte auch bei Instagram für Aufsehen – und das vor allem dank der frappierenden Ähnlichkeit der Kerners …

Wer ist Julia Kerner? Im Gegensatz zu ihrem Bruder Johannes B. Kerner steht seine 1967 in Bonn geborene Schwester nur recht selten im Rampenlicht. Nach ihrem Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Theaterwissenschaft an der Universität Wien, zog es Julia Kerner in den Redaktions- und Pressebereich. Dort war sie unter anderem für das ZDF oder den BR tätig, sammelte allerdings auch Arbeitserfahrung in Österreich und Spanien. Inzwischen schreibt sie für Focus und Bunte.

Unfassbare Ähnlichkeit zwischen Johannes B. Kerner und Schwester Julia – „Wie ein mieser Face Swap“

Denn Julia, die Schwester des ehemaligen Fußballkommentators, ist dem 58-Jährigen wie aus dem Gesicht geschnitten. Das spiegelt sich auch in zahlreichen Kommentaren wider: „Johannes B. Kerners Schwester sieht mehr nach ihm aus als er selbst“, findet eine Nutzerin, ein anderer meint: „Johannes B Kerner einfach nochmal mit Perücke.“ Ein Fan scherzt sogar, das Foto sehe „wie ein mieser Face Swap“ aus.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Bei einer Kollegin von Kerner kam es indes kürzlich zu einem aufsehenerregenden Moment auf Sendung: Doch die Live-Panne mit Judith Rakers wollte man bei der „Tagesschau“ vertuschen. Verwendete Quellen: instagram.com/carokebelin, dwdl.de, juliakerner.de