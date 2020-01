Joyce Ilg: Kamera-Zoom mitten ins Dirndl-Dekolleté - doch die Blicke vieler Fans wandern nach unten

Sie scheint es drauf anzulegen: In ihrem neuesten Post setzt Joyce Ilg ihre Oberweite perfekt in Szene. Doch auch etwas anderes sticht hervor.

Joyce Ilg war Gast bei der Weißwurst-Party beim Stanglwirt.

Dazu trug die Schauspielerin ein entzückendes Dirndl mit feiner Spitzenbluse.

Doch ihre Posen sind weitaus weniger unschuldig.

Going - Die Wiesn und die typische Volksfest-Zeit sind zwar eigentlich schon vorbei, aber nachher ist ja immer auch vorher - und ein Dirndl geht sowieso immer. Das scheint sich nun zumindest Joyce Ilg gedacht zu haben, denn in ihrem Instagram-Post trägt die Schauspielerin Tracht und legt den Fokus dabei ganz klar auf ihr „Holz vor der Hüttn“. Nichtsdestotrotz wandern die Blicke der User auch tiefer.

Joyce Ilg: Dirndl-Post im Schneewittchen-Look

Rote Lippen, dunkles Haar, ein zarter Teint. Auf der Bilder- und Videoreihe, die Joyce Ilg gerade von sich auf Instagram veröffentlicht hat, mutet die Schauspielerin zunächst noch ein wenig an wie Schneewittchen. Die Winterlandschaft und ihr schwarz-rot-weißes Trachtenoutfit scheinen diesen Look noch zu komplettieren, wäre da nicht die vergleichsweise aggressive Kameraführung, die die märchenhafte Idylle zu durchbrechen scheint.

Joyce Ilg setzt ihr Dekolleté bei Dirndl-Post perfekt in Szene

„Wenn du denkst obenrum geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Dirndl her :D“, kommentiert Joyce ihren Post augenzwinkernd, der sie von der Weißwurstparty beim bekannten Stanglwirt zeigt. Allerdings ist es nicht nur ihre süße Tracht, mit der Joyce von sich reden macht. So legt die 36-Jährige ganz klar Hand an ihre Oberweite an, zieht eine vermeintlich verführerische Schnute oder lässt die Kamera förmlich in ihr Dekolleté eintauchen.

User freuen sich über Joyces Dirndl-Post - doch bemerken auch anderes

Die User allerdings freut‘s. „Pfundig“ kommentieren die den Post der Schauspielerin und lachen: „Das Video, ahahahaha, mich hat‘s ,gezogen‘.“ Doch die Fans bewundern nicht nur den neckischen Schwenk in Joyce‘ Dekolleté, sondern auch deren Outfit: „Super Dirndl und tolle Wintersneaker“, loben die Fans, deren Blick tatsächlich auch auf die Füße des so feschen Madls fällt. „Die Schuhe sind super“, stimmen auch weitere User ein. Mehr als ihr Ausschnitt scheint es die meisten tatsächlich zu interessieren, womit Joyce ihr Dirndl kombiniert - sie trägt nämlich keine Ballerinas oder Pumps, sondern Turnschuhe.

Joyce Ilg: Fans rätseln nach Post in Tracht

„Die Schuhe, naja ist nicht ganz Tracht“, zeigen sich manche noch skeptisch und wundern sich gleichzeitig auch über die Dirndl-Schleife, die Joyce tatsächlich in der Mitte gebunden hat - unter Trachtenprofis das versteckte Bekenntnis zur Jungfräulichkeit. „Bist du dir da ganz sicher?“, fragen die Fans bereits ungläubig. Eine Frage, auf die sie trotz des sonst so offenherzigen Posts der Schauspielerin aber keine Antwort erhalten sollen.

Offenbar scheint es immer eine kleine Diskussion zu sein, wenn sich Stars im Trachten-Look zeigen. Zuletzt leistete sich zum Beispiel auch Lena Meyer-Landrut einen amüsanten Dirndl-Fauxpas. Joyce Ilg dagegen provozierte aber auch mit einem ganz anderen Post.