Er leidet an unheilbarer Nervenkrankheit: Jürgen Drews spricht offen über Gesundheitszustand

Von: Elena Rothammer

Aus gesundheitlichen Gründen hatte sich Jürgen Drews aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Nervenkrankheit Polyneuropathie schränkt ihn immer mehr ein. Nun verriet der Schlagerstar, wie es um ihn steht.

Rorup – Er ist und bleibt der König von Mallorca – auch wenn sich Jürgen Drews (78) Anfang des Jahres von der Bühne und seinem Publikum verabschiedet hat. Seither lebt der Schlagerstar zurückgezogen. Der Grund: Er leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Dabei kommt es zur Schädigung peripherer Nerven. Taubheitsgefühl und Lähmungen können auftreten. Drews spürt die Einschränkungen insbesondere in den Beinen. Jetzt gab der Sänger ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Periphere Polyneuropathie: So geht es Jürgen Drews mit seiner Nervenkrankheit

Zwar wird immer wieder über Jürgen Drews Schlagercomeback, das womöglich an Weihnachten bei Silbereisen zu sehen sein könnte, spekuliert, doch noch spricht der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret nicht von einer Rückkehr auf die Bühne. Stattdessen erzählte er nun im Interview mit bild.de von seiner neu gewonnen Freizeit und über seine Krankheit.

Angesprochen auf seine Gesundheit, erzählte Jürgen Drews offen: „Danke der Nachfrage, mir geht es sehr gut. Die Krankheit ist – Gott sei Dank – bisher nicht weiter fortgeschritten und ich genieße die Zeit ohne Verpflichtungen.“ Seine Schlager-Rente genieße er nun vorwiegend im Garten: „Da gibt es im Sommer immer viel zu tun, aber auch zu sehen. Ich sitze gern mit meinem Latte macchiato in meinem Strandkorb und lausche dem Treiben der Bienen.“

So kam Jürgen Drews zu seinem Spitznamen „König von Mallorca“ Den Beinamen „König von Mallorca“ bekam Jürgen Drews von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“ verpasst. 1999 war der Schlagerstar in der Mallorca-Ausgabe der ZDF-Show zu Gast. Der Moderator bezeichnete Jürgen Drews und Costa Cordalis damals als „die wahren Könige von Mallorca“. Das hatte Drews damals auf die Idee zu dem Song „König von Mallorca“ gebracht, wie er in „Des Königs neuer Podcast“ verriet.

Kaum mehr im Tonstudio: Jürgen Drews verbringt die Zeit lieber mit seiner Frau Ramona

Die Musik steht nun hinten an. „In mein Ton-Studio verschlägt es mich zugegebenermaßen nur sehr, sehr selten“, räumte Drews ein. Dafür widmet er sich jetzt zunehmend seiner Gattin: „Ab und zu begleite ich Ramona auf den Reiterhof und an den Wochenenden fahren wir sehr oft zu meinem Schwiegerpapa zum Kaffeetrinken. Das sind so Dinge, für die ich früher keine Zeit hatte.“

Jürgen Drews hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun verriet der Schlagerstar, wie es um ihn steht. © IMAGO/Daniel Scharinger

Jürgen Drews Tochter hingegen macht sich weiterhin einen Namen in der Schlagerwelt. Kürzlich gewährte sie aber auch private Einblicke: Joelina Drews verriet, wie schlecht es ihr wirklich ging, als ihre Oma gestorben ist und ihre Mutter krank wurde. Verwendete Quellen: bild.de