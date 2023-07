„Jugendlicher Leichtsinn“: Florian Silbereisens Helikopter-Flug beim Schlagerboom war nicht seine Idee

Das große „Schlagerbooom Open Air“ eröffnete Gastgeber Florian Silbereisen mit einem Helikopter-Flug. Seine eigene Idee war das spektakuläre Manöver aber nicht.

Kitzbühel – Das große „Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ hatte am Samstagabend (1. Juli) so einige Highlights zu bieten. Neben dem ersten Pärchen-Auftritt von Michelle (51) und Eric Philippi (26) und „DSDS“-Sieger Prince Damien (32) als Neuzugang und Nachfolger von Marc Terenzi (45) bei Team 5ünf begeisterte vor allem der allseits beliebte Moderator Florian Silbereisen (41) mit einem tollen Auftritt. In das offene Tennis-Stadion von Kitzbühel flog „Flori“ nämlich per Helikopter ein. Mit seinem fulminanten Auftritt machte der 41-Jährige Kino-Spion James Bond alle Ehre.

Florian Silbereisen liebt das Abenteuer

MDR-Moderator Peter Heller (33) befragte Silbereisen nach Ende der über dreieinhalbstündigen Live-Show ausführlich zu seinem atemberaubenden Helikopter-Flug, wie in einem Instagram-Video zu sehen ist. War es „Floris“ Idee, so ins Open-Air-Stadion einzufliegen? Nein, doch in seinem „jugendlichen Leichtsinn“ habe er dennoch sogleich zugesagt, verriet der Schlagerstar scherzend, um dann erklärend hinzuzufügen, er sei „schon ein bisschen jemand, der auch gern das Abenteuer ein bisserl sucht“.

James-Bond-Moment beim „Schlagerbooom Open Air“

Ein solch wagemutiger Helikopter-Flug sei laut Silbereisen etwas, von dem „viele Menschen träumen“ würden. Und angesichts des traumhaften Wetters in der Tiroler Bergwelt habe sich die Aktion angeboten. „So ein kurzer James-Bond-Moment in der ‚Schlagerbooom Open Air-Show‘, das war schon toll“, findet „Flori“ – und die zahlreichen Zuschauer und Fans im Stadion von Kitzbühel werden dem Moderator und Sänger hier mit Sicherheit nicht widersprechen.

Silbereisen bereitet sich indes schon auf das nächste gigantische Schlager-Event des Sommers vor: Im Amphitheater Gelsenkirchen steigt am 12. August wieder die große Schlagerstrandparty 2023. „Wir feiern die 80er“, blickt „Flori“ voraus zur knallbunten Schlager-Sommerparty im Ersten. Unter anderem Nik Kershaw (65), Joachim Witt (74), Samantha Fox (57) und Paul Young (67) gehören zu den bereits offiziell angekündigten Interpreten. „Wir werden dann die Hits der 80er richtig feiern“, verspricht Silbereisen für die kommende Show.

Trotz einem großen Staraufgebot erlebten Florian Silbereisen und sein „Schlagerbooom“ am Samstagabend jedoch ein Quotendesaster. Verwendete Quellen: MDR, Instagram