Julian Nagelsmanns Geheimbesuch beim Polo-Turnier: Er schwingt schon länger selbst den Stick

Von: Susanne Sasse

Neugierig beobachten Julian ­Nagelsmann und seine Freundin Lena Pferde und Polo-Spieler beim Aston Martin München Polo Cup 2023. © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Poloclub

Hurra, was für ein Erfolg! Bei Kaiserwetter fand am ersten Juliwochenende 2023 der zweite Aston Martin München Polo Cup in Holzkirchen statt, mit vielen prominenten Besuchern unter anderem dem Ex-FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Eleganz, Schnelligkeit, Klasse. Es gibt wohl keinen Platz, an dem es am vergangenen Wochenende mehr von diesen drei Dingen gegeben hat als in Thann bei Holzkirchen beim Polo-Club La Tarde von Helena Schoeller und Juan Martin Sarli. Zum zweiten Mal veranstaltete das Power-Pärchen den Aston Martin Polo-Cup. Unter den 500 Besuchern war ein ganz besonders interessierter Überraschungsgast: Julian Nagelsmann. Der Ex-Trainer des FC Bayern besuchte das Turnier am Sonntag mit Freundin ­Lena Wurzenberger und Labradorhündin Little Rosalie und war begeistert – von den 140 Pferden und den 19 Spielern und 13 Spielerinnen – unter ihnen Deutschlands beste Polospielerin Eva Brühl.



Pferdebegeistert: Neugierig beobachten Julian ­Nagelsmann und seine Freundin Lena Pferde und Polo-Spieler beim Aston Martin München Polo Cup 2023. © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Polo Club

Nagelsmann kam schon mittags, fühlte sich sichtlich wohl und blieb bis zum frühen Abend. Seit rund einem Jahr spielt der 35-Jährige selbst Polo, nimmt Unterricht bei verschiedenen Profispielern aus Argentinien. In Thann ließ sich Nagelsmann die Pferde zeigen und unterhielt sich lange mit den Spielern.



Hoch die Sticks: Helena Schoeller und Juan Martin Sarli starten mit ihrem La Tarde Polo-Club durch. © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Polo Club

Was für ein Glück, dass sich an beiden Turniertagen jeweils am Morgen die Regenwolken verzogen. „Ich habe kaum geschlafen vor Angst vor Dauerregen“, freute sich Helena Schoeller über das Kaiserwetter. Damit keiner ausrutscht, hat sie im Vorfeld den Platz mit 400 Tonnen Sand präparieren lassen. Schon der erste Aston Martin Polo Cup 2022 war ein voller Erfolg, freute sich Veranstalterin Helena Schoeller, die den Polosport aus der Champagner-Ecke herausholen will und Training und Polopferde anbietet.

Am Samstag und auch Sonntag hatte es frühmorgens geregnet - und so war es nicht so heiß. „Perfekte Bedingungen“, lobte Unternehmer Cornelius Grupp. Er war mit 75 Jahren der älteste der Spieler – seit 35 Jahren betreibt er den Polo-Sport. Der jüngste der 32 Spieler, Patricio Gaynor jun., war übrigens gerade einmal 14 Jahre alt. Wen die Polo-Leidenschaft packt, den lässt sie nicht mehr los.

Cornelius Grupp, der mit 75 Jahren der älteste der 32 Polospieler war, mit Na­thalie Braun Barends & Conrado Dornier (re.) beim Aston Martin München Polo Cup 2023 © API (c) Michael Tinnefeld

Und so mancher kleine Besucher entdeckte an dem Wochenende seine Leidenschaft für das spannende Spiel und die eleganten Pferde. Die zwei Töchter Theresa (4) und Antonia (2) der Wiesn-Wirte Anastasia und Mathias Reinbold waren begeistert von den 140 Pferden – von den Polo-Profis übrigens Ponys genannt – und durften sogar auf ihnen reiten – natürlich an der Leine.



„Reiten und Mädchen, das gehört ja quasi zusammen“, sagte Eva Maria Prinzessin zu Preußen und lachte. Auch sie liebte es in jungen Jahren, die Welt vom Rücken eines Pferdes aus zu betrachten. Jetzt aber bleibe sie lieber auf dem Boden und schaue zu.



Orthopäde Dr. Martin Marianowicz und Katharina Czyz. © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Polo Club

Das ist auch weitaus sicherer, sagte Orthopäde Dr. ­Martin Marianowicz: „Reiten ist eine der gefährlichsten Sportarten überhaupt.“

Zwar sei die Bewegung auf dem Pferd an sich gesund, aber wenn der Reiter herunterfällt, drohe Schlimmes. „Wer Polo spielen will, der muss das auch wirklich können. Dagegen ist Fußball eher ungefährlich“, erklärte der Mediziner.



Georg-Victor Prinz zu Bentheim und Steinfurt mit Madeleine Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt und Mia (re.) beim Aston Martin München Polo Cup 2023. © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Polo Club

Dank des Sponsors Aston Martin war auch für die Liebhaber vieler Pferdestärken unter der Motorhaube viel geboten. Zum Beispiel für das Unternehmer-Ehepaar Regine und Erich Sixt und für Bernd Herzsprung, die mit einem Aston Martin zur Spielerpräsentation direkt aufs Feld fuhren. Andere hätten sich gerne auf ein Polopferd gesetzt und mitgespielt.



Polo-Fans: Helena Schoeller, Erich Sixt, Regine Sixt und Andrea Schoeller (v. li.). © API (c) Michael Tinnefeld / La Tarde Polo Club

Zum Beispiel Sänger Maxi ­Arland. „Ich golfe und habe Handicap 21. Den Schlag hätte ich sicher drauf.“ Verträumt blickte er in die Berge und erzählte, er habe sich neu in Bayern und München verliebt. „Jetzt, nach acht Jahren in Berlin, habe ich immer größere Lust, hierher zurückzukommen.“

Karin Aléman, die zweite Ehefrau des inzwischen gestorbenen Präsidenten Mexikos Miguel Aléman Valéz liebt es, bei Polo-Spielen zuzuschauen. © API (c) Michael Tinnefeld

