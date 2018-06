Es sieht alles danach aus, dass Justin Bieber wieder mit seiner Ex-Freundin rummacht

Justin Bieber lässt momentan wohl wieder eine alte Flamme aufleben. Fotos zeigen ihn mit einer Ex-Freundin intim am Pool - doch welche Ex es ist, bringt so einige Fans auf die Palme.

Miami - Bei Justin Bieber (24) geht es in Sachen Liebe rauf und runter: Es ist noch nicht lange her, dass seine Ex Selena Gomez und er einen Neuanfang wagten. Doch das endete nur erneut mit gebrochenen Herzen und der Trennung von #Jelena. Jetzt tröstet sich der Sänger mit einer anderen über das Aus mit seiner Ex hinweg - und ihr Gesicht sollte vielen noch bekannt sein. Extratipp.com* berichtet darüber.

+ Justin Bieber und seine Ex Selena Gomez - doch jetzt hat es Justin wohl auf die nächste Ex abgesehen. © picture alliance / dpa

Justin Bieber: Ist diese Ex nun wieder seine Freundin?

Die Frau, die man kürzlichst vertraut an Justin Biebers Seite sah, ist nämlich auch eine Ex. Nicht Selena Gomez, sondern Hailey Baldwin (21) - die beiden waren vor knapp drei Jahren ein Paar. Die Liebe hielt nicht besonders lange, denn Hailey Baldwin war es zu viel, so präsent in der Öffentlichkeit stehen zu müssen.

+ #Jailey: Sind Justin Bieber und seine Ex Hailey Baldwin wieder ein Paar? © Screenshot Instagram

Hailey Baldwin war der Druck zu hoch - jetzt sieht das anders aus

Mittlerweile hat Hailey Baldwin kein Problem mehr damit, auf der Straße abgelichtet zu werden: Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin arbeitet als Model, wurde vergangenes Jahr vom US-Magazin "Maxim" als "heißeste Frau der Welt" betitelt und machte zuletzt mit Liebes-Gerüchten um Shawn Mendes auf sich aufmerksam.

+ Hailey Baldwin ist mittlerweile ein bekanntes Model und wurde bereits zur "heißesten Frau der Welt" gekürt. © Screenshot Instagram

Justin Bieber und Hailey Baldwin zusammen im Miami: Kirche und Essen

Wobei es sich bei Shawn Mendes und Hailey Baldwin nur um Freundschaft handeln soll, sieht das bei ihr und Ex-Justin etwas anders aus: Zusammen wurden sie laut eonline.com vergangenen Wochenende auf den Straßen Miamis gesehen - sie besuchten gemeinsam eine Kirchenkonferenz. Nach Insider-Informationen ging es danach noch schick zum Abendessen und zum feiern in einen Club - bis drei Uhr morgens sollen sie durchgetanzt haben.

Neue Fotos: Hailey Baldwin und Justin turtelnd am Pool

Besonders pikant aber sind Fotos, die Justin Bieber und seine neue alte Flamme auf seinem Hotel-Balkon zeigen: Sie zeigen Justin ganz nass und frisch aus dem Pool - und Hailey, die ihm liebevoll ein Handtuch reicht. Dabei sieht sie ihn mit einem verliebten und zufriedenem Blick an. Anschließend gab es auch noch eine kurze Massage von Hailey.

Bislang äußerten sich die beiden nicht zu einem möglichen Liebes-Comeback. Ob sich Justin nur mit Hailey Baldwin über die Trennung von Selena Gomez hinwegtröstet - oder ob sich zwischen dem Sänger und dem Modle gerade eine ernsthafte Beziehung anbahnt wird die Zeit zeigen.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.