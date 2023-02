Tausende Menschen bei Konzert von Roland Kaiser evakuiert

Von: Lisa Klugmayer

Schreckmoment für Roland Kaiser und seine Fans. Bei seinem Konzert in Oldenburg ging plötzlich der Feueralarm los. Alle mussten die Halle verlassen und die Feuerwehr musste anrücken.

Oldenburg – „Es ist alles okay“ heißt es in der neuen Single von Roland Kaiser (69). Doch bei seinem Konzert in Oldenburg war kurzfristig gar nichts okay. Der Schlagerstar sollte am Donnerstagabend vor (23. Februar 2023) Tausenden Fans in der Oldenburg auftreten. Doch bevor er überhaupt nur eine Strophe singen konnte, hat die Feuerwehr die EWE-Arena geräumt.

Am 10. Mai wird Roland Kaiser 70. Jahre alt. Um seinen runden Geburtstag zu feiern, tourt der Schlagerstar gerade mit seinem neuen Album „Perspektiven“ durch Deutschland. Für das aktuelle Album hat sogar Schlager-Kollege Nino de Angelo den Titel „Es ist alles ok“ geschrieben. Am 23. Februar machte er Stopp in Oldenburg (Niedersachsen).

Schreckmoment für Roland Kaiser und seine Fans. Bei seinem Konzert in Oldenburg ging plötzlich der Feueralarm los.(Fotomonatge) © IMAGO/Rupert Oberhäuser & IMAGO/STAR-MEDIA

Doch noch bevor Roland Kaiser überhaupt auf der Bühne stand, ging plötzlich der Feueralarm in der Veranstaltungshalle los. Alle Besucher, immerhin mehrere tausend, wurden per Lautsprecher aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, wie mehrere Onlineportale berichten. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken, um zu überprüfen, ob für Roland Kaiser und seine Fans Gefahr besteht.

Schon gewusst? Größter Hit von Roland Kaiser entstand aus Frust Im Mai 1980 veröffentlichte Roland Kaiser seine bis heute erfolgreichste Single „Santa Maria“. Zur Entstehung von Santa Maria erklärte Kaiser: „Wir haben zu zweit eine Flasche Rotwein geleert, als der Titel entstand. Eigentlich haben Norbert Hammerschmidt und ich die auch nur aus Frust getrunken, weil man gerade unsere ursprüngliche „Santa Maria“-Version abgelehnt hatte – [sie] sei nicht gefühlvoll und nicht romantisch genug. Und da haben wir uns gedacht: So, nun kriegt ihr eure Packung Romantik, und haben es [...] auf die Spitze getrieben. Kommentar der Plattenfirma: ‚Das ist genial! Das nehmen wir auf.‘“

Feuerwehreinsatz bei Roland-Kaiser-Konzert: Nur ein Fehlalarm

Doch alles halb so wild: Nach circa zehn Minuten gab es schon wieder Entwarnung. Glücklicherweise war kein Feuer die Ursache des Alarms, sondern eine defekte Brandmeldeanlage. Die Fans von Roland Kaiser konnten schließlich wieder in die Arena und das Konzert konnte pünktlich um 20 Uhr beginnen. Der kurze Schreckmoment hat der Stimmung aber keinen Abbruch getan. „Wir hatten ein wunderbares Konzert in Oldenburg“, so der Schlagerstar anschließend auf Instagram.

Verwendete Quellen: mdr.de, schlagerprofis.de