Kameramann fällt auf der Bühne hin: Schreck-Sekunde im „ZDF-Fernsehgarten“

Von: Melanie Habeck

Teilen

In der „ZDF-Fernsehgarten“-Ausgabe vom 9. Juli hielten die Zuschauer für einen Moment den Atem an: Ein Mitglied der Kamera-Crew ging auf einmal mitten in der Show zu Boden.

Mainz – Der „ZDF-Fernsehgarten“ vom 9. Juli trumpfte wie gewohnt mit einem bunten Mix aus Unterhaltung und Information auf. Gastgeberin Andrea Kiewel (58) empfing nicht nur musikalische Gäste wie Oli P. (44) und Peggy Marsch (75), sondern widmete sich gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Mickie Krause (53) auch dem Motto „Es lebe der Sport“. Einer der Kameraleute verlor bei all dem Gewusel auf einmal die Balance – und stürzte mitten auf der Bühne.

Sturz im „ZDF-Fernsehgarten“: Kameramann fällt während der Liveshow hin

Auf dem Mainzer Lerchenberg ging es am 9. Juli besonders heiß zu, denn es herrschten weit über 30 Grad. Trotzdem behielt Moderatorin Andrea Kiewel einen kühlen Kopf – selbst, als drei ihrer sportlichen Gäste offenbarten, dass sie vor ihrem Auftritt noch nie vom „ZDF-Fernsehgarten“ gehört hätten. Ein Mitglied des Kamerateams geriet da schon mehr ins Straucheln: Als er eine Nahaufnahme von der Performance der Band „Deine Freunde“ machen wollte, kippte er kurzerhand um.

Andrea Kiewel im Pool, der Kameramann am Boden: Die besten Bilder vom Sport-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Bevor die Regie reagieren konnte, sah das Publikum für wenige Sekunden das „ZDF-Fernsehgarten“-Geschehen in Schieflage. Wenige Augenblicke später wurde auf eine andere Kamera geschaltet. Aus dieser Perspektive konnten aufmerksame Zuschauer sehen, dass zwei Personen dem Kameramann zur Hilfe eilten.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Typisch Livesendung: Pannen beim „ZDF-Fernsehgarten“ kein Einzelfall

Ob das Crew-Mitglied des „ZDF-Fernsehgarten“ aufgrund der Hitze zu Boden ging oder in der Bewegung einfach über seine eigenen Beine stolperte, ging aus der Szene nicht hervor. Auf jeden Fall machten die hohen Temperaturen allen Beteiligten ordentlich zu schaffen. Immer wieder mussten Gastgeberin Andrea Kiewel und ihr Moderationskollege Micki Krause in den Schatten flüchten.

Am 9. Juli führte Gastgeberin Andrea Kiewel gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Micki Krause durch den „ZDF-Fernsehgarten“. Dabei drehte sich alles um das Motto „Es lebe der Sport“. Mitten in der Show kam dann ein Kameramann ins Straucheln und fiel auf der Bühne hin. © ZDF/ZDF-Fernsehgarten; ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Wie bei jeder Liveshow kommt es beim „ZDF-Fernsehgarten“ immer mal wieder zu Pannen. Davon bleibt auch das Styling der Moderatorin nicht verschont: Vor einigen Wochen bildeten sich im Laufe der Sendung z. B. unschöne Flecken an der Hose von Andrea Kiewel. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten vom 9. Juli 2023