Kandidat verplaudert sich bei Millionenfrage mit Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“: „Ist Sabine noch im Laden?“

Von: Lisa Klugmayer

Ralf Schnoor steht kurz davor, die Millionenfrage zu beantworten. Doch anstatt die Zeit zu nutzen, führt er mit seinem Telefonjoker Smalltalk.

Köln – Bisher beantworteten 16 „Wer wird Millionär?“-Kandidaten die Millionenfrage richtig. Ralf Schnoor ist einer davon und der wohl entspannteste Kandidaten, der jemals auf dem heißen Stuhl saß. Denn bei der alles entscheidenden Frage verplauderte er sich mit seinem Telefonjoker. Zum Entsetzen von Günther Jauch.

Ralf Schnoor wurde 2010 der 7. Millionär bei „Wer wird Millionär“

Der Cafébesitzer aus Hannover entscheidet sich am 26. November 2010 gegen die WWM-Risiko-Variante und verzichtet auf den Zusatzjoker. Doch, wie sich herausstellt, hätte er den sowieso nicht gebraucht. Mit einer beeindruckenden Souveränität meistert Ralf Schnoor eine Frage nach der anderen, pokert ein bisschen, beantwortet aber trotzdem 14 der 15 Fragen ohne Probleme. Bei der Millionenfrage hat er noch seinen Telefonjoker übrig.

„Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? A: Schwarzer Einser B: Roter Zweier C: Gelber Dreier D: Blauer Vierer“, so die alles entscheidende Frage. Doch auch hier beweist Schnoor ein unglaubliches Allgemeinwissen und benutzt seinen letzten Joker nur noch dafür, mit seinem Freund zu plaudern und ihm mitzuteilen, dass er gleich Millionär sein wird. Und Günther Jauch? Der RTL-Quizmaster ist einfach nur fassungslos.

Diese Promis haben die Millionenfrage richtig beantwortet Schon gewusst? Nur drei Promis konnten in den Prominenten-Specials von „Wer wird Millionär“ die Millionenfrage beantworten. Am 30. Mai 2008 Oliver Pocher, am 20. November 2008 Thomas Gottschalk und drei Jahre später am 30. Mai 2011 Barbara Schöneberger.

„Ist Sabine noch im Laden?“: Kandidat verplaudert sich bei Millionenfrage mit Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“

„Alles klar bei dir?“, erkundigt sich Ralf Schnoor bei seinem Freund. Die Zeit auf der Uhr wird immer weniger, doch den Cafébesitzer scheint das nicht weiter zu stören. Und so führt er weiter Smalltalk mit seinem Telefonjoker: „Ist Sabine noch im Laden?“. Etwas verwundert antwortet der: „Die arbeitet noch, ja“. Während das Publikum erheitert lacht, ist Günther Jauch sichtlich fassungslos.

„Ich glaube, ich kann die hier locker beantworten, die Frage“, so Ralf Schnoor weiter. Und er soll recht behalten. Mit aller Zuversicht loggt er „Schwarzer Einser“ ein und gewinnt eine Million Euro.

Apropos „Wer wird Millionär": Bananen sind so alltäglich wie Brot oder Nudeln. Trotzdem überfordern sie „Wer wird Millionär"-Kandidatin Esther – und auch im RTL-Publikum gibt es nur einen, der die Bananen-Frage beantworten kann.