Er ist fassungslos: Kandidatin will Ehemann Fettabsaugung von „Wer wird Millionär?“-Gewinn schenken

Von: Jonas Erbas

Bis zur Million kam „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Karen Nielsen zwar nicht, dennoch offenbarte sie Günther Jauch, was sie mit dem Hauptgewinn angestellt hätte – der RTL-Moderator fiel vor Lachen fast vom Stuhl.

Köln – Bei „Wer wird Millionär?“ wird es gerade in den höheren Gewinnstufen nicht nur äußerst knifflig, sondern manchmal zudem urkomisch. So auch am Montagabend (20. März): Kandidatin Karen Nielsen erheiterte Günther Jauchs (66) Abend – allerdings auf Kosten ihres mitgereisten Ehemanns.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin zeigt sich spendabel – sie verrät Günther Jauch ihre Gewinn-Pläne

Bereits in der Vorwoche hatte es Karien Nielsen bei „Wer wird Millionär?“ auf den heißen Stuhl geschafft, doch die Sendezeit reichte nicht. Also durfte die dreifache Mutter nochmals ran. Das Risiko schien minimal: Die Schleswig-Holsteinerin hatte bereits 16.000 Euro erspielt und sich vorab für die sichere Variante entschieden – diese Summe war ihr dementsprechend nicht mehr zu nehmen.

Die 32.000-Euro-Stufe bestand sie noch dank des Publikumsjokers, danach war wegen einer mittelschweren Geografiefrage allerdings Schluss. „Was machen Sie mit den 32.000 Euro?“, hakte Günther Jauch nach. Die Buchhalterin zeigte sich auskunftsfreudig und erklärte, sie wolle ihrer Schwiegermutter einen Rasenmähroboter schenken und zudem einen USA-Aufenthalt ihrer Tochter bezuschussen. Ihr Ehemann, der im Hintergrund die Daumen drückte, ging angesichts des verpassten Hauptgewinns vorerst leer aus: „Der kriegt jetzt leider nicht, was er eigentlich haben wollte“, so Karen Nielsen.

Hätten Sie es gewusst? An dieser Frage scheiterte Karen Nielsen: „Welche beiden Staaten grenzen nicht aneinander?“ a) Uruguay und Paraguay b) Niger und Nigeria c) Iran und Irak d) Afghanistan und Pakistan Richtige Antwort: a)

Fettabsaugung für Ehemann von „Wer wird Millionär?“-Kandidatin? – Günther Jauch lacht schallend los

Anschließend erklärte die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin: „Hätte ich die Million geholt, dann habe ich ihm versprochen, schenke ich ihm eine Fettabsaugung.“ Bei derart viel Ehrlichkeit konnte sich Günther Jauch kaum auf dem Stuhl halten – doch Karen Nielsen war ihm noch eine Erklärung schuldig, denn einen solchen Eingriff hatte ihr Göttergatte augenscheinlich gar nicht nötig. Der abendliche Griff in die Chipstüte stelle ihn allerdings regelmäßig vor Gewissensbisse. Abhilfe solle dann eine entsprechende OP schaffen.

Witziger „Wer wird Millionär?“-Moment: Kandidatin Karen Nielsen offenbarte Günther Jauch, von einem etwaigen Millionen-Gewinn ihrem Mann eine Fettabsaugung schenken zu wollen – die habe er zwar nicht nötig, könne so aber abends bedenkenlos vor dem Fernseher naschen © Screenshot/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?

„Wenn ich die Million hole, dann gehst du zum Arzt, machst dich da zum Löffel – weil, das wird der Arzt natürlich nicht tun – aber ich gebe dir das Geld“, habe sie ihm versprochen. Der Fairness halber wollte sich Günther Jauch auch die Gegenseite anhören: „Ist das so?“, erkundigte sich der Quizmaster und bekam ein entschiedenes „Nein!“ zurück. Obwohl ihm die Situation offenbar nicht ganz so angenehm war, konnte der bloßgestellte Ehemann trotzdem lachen – und das RTL-Publikum mit ihm!

Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?" (RTL/RTL+; Folge vom 21. März 2023), rtl.de