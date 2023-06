„Kann ich nicht verstehen“: Barbara Schöneberger genervt vom St.-Tropez-Urlaub ihrer Promi-Kollegen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Barbara Schöneberger nimmt gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. In der neuesten Folge ihres Podcasts macht sie ihre Meinung zum Lebensstil einiger Kollegen deutlich.

Berlin – Rauschende Partys, rote Teppiche und das Blitzlichtgewitter der Fotografen: Das Dasein als Promi klingt auf dem Papier wie ein wahr gewordener Traum. Der Glitz und Glamour, den dieses Leben mit sich bringt, ist aber nichts für jeden. Auch Barbara Schöneberger (49) scheint sich am extravaganten Alltag einiger ihrer Kollegen zu stören, wie sie in der neuesten Folge ihres Podcasts sehr deutlich macht.

Interview im Podcast: Barbara Schöneberger spricht mit Anna Loos über Leben und Karriere

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ trifft sich Barbara Schöneberger immer montags mit den verschiedensten Namen aus der deutschen Promiwelt zum Plausch. Im Vordergrund stehen dabei zwar eher die Werdegänge und aktuellen Projekte ihrer hochkarätigen Gäste, dennoch spart die zweifache Mutter nicht an privaten Anekdoten oder der einen oder anderen knallharten Meinung.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

In der neuesten „Waffeln“-Ausgabe plaudert Barbara Schöneberger mit Anna Loos (52), die kürzlich ihr neues Album mit dem Titel „Das Leben ist schön“ auf den Markt gebracht hat, über Alltag und Karriere. Ihrer Gesprächspartnerin beschreibt Barbara Schöneberger dabei in großem Detail, wie genau sie sich denn ein schönes Leben vorstellt. „Frühsommer, grün, blau, easy, keine Leute“, erklärt die „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Moderatorin – ein starker Kontrast zum pompösen und aufwändig inszenierten Lifestyle, den manch andere Promis pflegen.

Barbara Schöneberger kauft sich Grundstück in Schweden, das so groß ist, wie 117 Fußballfelder Schon seit längerem wünscht sich Barbara Schöneberger ein Eigenheim im hohen Norden. Diesen Traum hat sich die TV-Ikone nun endlich erfüllt. Denn Barbara Schöneberger hat sich in Schweden ein Grundstück gekauft, das so groß wie 117 Fußballfelder ist. Dort lässt sich das Leben bestimmt entspannt und sorgenfrei genießen.

„Verstehe es nicht“: Barbara Schöneberger genervt von Luxus-Urlauben ihrer Promi-Kollegen

Ein übertrieben luxuriöses Leben, wie es bestimmt viele von den elitären Kreisen Hollywoods oder auch den großen Namen hierzulande erwarten würden – damit scheint Barbara Schöneberger nicht sonderlich viel anfangen zu können. „Ich kann unsere ganzen Kollegen nicht verstehen, die immer nach Saint-Tropez fahren in den Club 55, um da ihre Ferien zu verbringen“, befindet sie. „Die aus dem Wasser kommen und da sind Fotografen. Die abends Stöckelschuhe anziehen, um mit ihrem Mann essen zu gehen. Ich verstehe es nicht.“

Hohe Schuhe spielen im Leben der gebürtigen Münchnerin aber trotzdem eine Rolle. „Was ich zu Hause Stöckelschuhe habe. Ich könnte jeden Abend mit unterschiedlichen Männern essen gehen und die wären glücklich“, scherzt sie.

Dass ein A-Promi wie Barbara Schöneberger, die aus der deutschen Fernsehlandschaft heute nicht mehr wegzudenken ist, ihre Freizeit lieber mit besinnlicheren Aktivitäten als Strandurlauben in Saint Tropez inklusive Paparazzi-Shooting verbringt, ist äußerst erfrischend. Erst vergangene Woche machte Barbara Schöneberger in ihrem Podcast auch klar, was sie von Influencern hält, die ihre Kinder im Netz zur Schau stellen. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“/Folge 239 vom 12. Juni 2023