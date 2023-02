„Kannst doch nicht einfach so weggehen“: Bergdoktor Martin Gruber bricht mit seiner Familie

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel hängt bei den Grubers der Haussegen schief. Martin und Hans stehen im Streit und der Landarzt sieht nur eine Möglichkeit: Sich von seiner Familie zu verabschieden.

Ellmau – Die 16. Staffel der erfolgreichen Heimatserie „Der Bergdoktor“ neigt sich dem Ende zu und von den acht neuen Folgen, die das ZDF seit dem 29. Dezember donnerstags zeigt, ist nur noch eine einzige übrig. Nachdem „Der Weg zurück“ im ORF bereits vor wenigen Tagen über die Bildschirme geflimmert ist, müssen sich die Fans hierzulande noch bis zum 23. Februar gedulden. Was vor Ausstrahlung aber schon klar ist: Das Happy End für Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und Co. bleibt aus.

Wegen Familiendrama mit Bruder Hans: Bergdoktor Martin Gruber will nach New York ziehen

Am Ende der 15. Staffel verließen Anne (Ines Lutz, 39) und Franziska (Simone Hanselmann, 43) die „Bergdoktor“-Familie und auch nach ihrem Abschied geht es in Ellmau höchst dramatisch zu. Denn die Enthüllung, dass Martin Gruber eine geheime Beziehung mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 50) hatte, hat einen Keil zwischen die zwei Brüder getrieben. Zwar wissen sowohl Hans als auch die „Bergdoktor“-Fans schon lange von Martin und Sonjas Affäre, dass die beiden aber monatelang ein heimliches Liebespaar waren, kann der Gruberhof-Chef einfach nicht verzeihen.

Der Haussegen bei den Grubers hängt schief, Martin lebt vom Hof verbannt und in seiner Verzweiflung sieht der sonst so optimistische Landarzt nur eine Lösung: Er will Ellmau den Rücken kehren und zu Franziska nach New York ziehen. Zwar versuchen Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) und Gruber-Mama Lisbeth (Monika Baumgartner, 71), ihm diesen drastischen Schritt auszureden – doch der Bergdoktor lässt sich von seiner Flucht in die tausende Kilometer entfernte Ostküstenmetropole nicht abbringen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Wir brauchen Abstand“: Bergdoktor Martin Gruber verabschiedet sich von seiner Familie

Lange waren sie ein eingeschweißtes Team, doch im Staffelfinale „Der Weg zurück“ trennt sich Bergdoktor Martin Gruber von Hans und dem Rest seiner Familie. „Ich wollte mit euch über New York reden. Ich werde länger bleiben als geplant“, eröffnet er Lilli und Lisbeth. „Aber du kommst doch wieder, oder?“, fragt Lisbeth sichtlich schockiert, doch ihr Sohn erklärt nur niedergeschlagen: „Schauen wir mal.“

Dass es so weit gekommen ist, dass sich Martin von Ellmau und dem Leben, das sie sich dort aufgebaut haben, verabschieden will – für Lisbeth und Lilli ein großer Schock. „Du kannst doch nicht einfach so weggehen“, erklärt das Gruber-Familienoberhaupt fassungslos. „Doch Mama, das kann ich. Und ich muss“, erwidert er traurig, „Das mit dem Hans und mir, das hat keine Zukunft. Das geht so nicht, verstehst du. Wir brauchen Abstand und Zeit.“

Nach 16 Jahren steht das Familienglück der Grubers kurz davor, für immer zu zerbrechen. Während Lisbeth der Zwist ihrer Söhne schwer zu schaffen macht, besteigt Martin mit gepackter Tasche das Flugzeug. Doch dann kommt alles ganz anders – denn das große „Bergdoktor“-Staffelfinale endet mit Tränen, Streit und Krankenhaus. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023, fuersie.de