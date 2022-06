Ex-Prinzessin von Katar tot in Spanien aufgefunden: Rätsel um Umstände

Kasia Gallanio, ehemalige Prinzessin von Katar, wurde tot in ihrem Haus in Marbella aufgefunden. Die Umstände des Todes mit nur 46 Jahren sind unklar. Gallanio hinterlässt drei Kinder.

Marbella – Ein erbittert geführter Rechtsstreit um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Öl- und Finanzminister von Katar, brachte Kasia Gallanio (46, † 2022) an den Rand der Verzweiflung. Wie spanische und französische Medien übereinstimmend berichteten, fand die Polizei ihre Leiche in ihrem Haus im spanischen Marbella. Gallanio wurde 46 Jahre alt.

Kasia Gallanio ist tot: Die Ex-Prinzessin von Katar starb mit 46 Jahren

Eines der noch minderjährigen Mädchen hatte laut der spanischen Zeitung „El Mundo“ von Frankreich aus die spanischen Behörden verständigt, nachdem es seine Mutter vier Tage lang nicht erreicht hatte.

Daraufhin verschafften sich die spanischen Polizisten mithilfe des Hausmeisters Zugang zum Haus der 46-Jährigen. An der Leiche seien augenscheinlich keine Spuren von Gewalt erkennbar gewesen. Die Behörden ordneten deshalb aufgrund des jungen Alters eine Obduktion an. Erste Erkenntnisse könnten auf eine Überdosis Drogen als Todesursache hindeuten, wie französische Medien berichten, doch der exakte Todeszeitpunkt und die genaueren Umstände liegen im Dunkeln.

Kasia Gallanio kam als Amerikanerin mit polnischen Wurzeln zur Welt. Sie war die dritte Ehefrau Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani (73), dem Onkel des vierten Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani (41). Abdelaziz Al-Thani und Kasia hatten sich in Paris kennengelernt und sind inzwischen geschieden. Der 73-Jährige lebt seit seiner Ämterniederlegung 1992 in Frankreich, Kasia ließ sich in Marbella nieder.

Kasia Gallanio ist tot: Die genauen Umstände des Totes müssen noch untersucht werden

Mit ihrem Ex-Mann hatte Gallanio sich über zehn Jahre hinweg einen erbitterten Sorgerechtsstreit geliefert. Unter anderem warf sie ihm vor, ihre jüngste Tochter sexuell missbraucht zu haben. Der 73-Jährige hatte das stets abgestritten und seiner Ex-Frau vorgeworfen, Alkoholikerin zu sein. Es hieß auch, Kasia hätte wegen der rechtlichen Probleme mit ihrem Ex-Mann unter Depressionen gelitten.

Die französische Justiz hatte Gallanios Anträge kürzlich in Erwartung eines psychologischen Gutachtens abgewiesen. Der Vater hat die Anschuldigungen bislang vehement abgestritten. Vor Gericht beschuldigte er seine frühere Frau, eine Alkoholikerin zu sein. Das sei auch der Grund, warum ihr das Sorgerecht für ihre Töchter entzogen wurde. Die Mädchen, 17-jährige Zwillinge und eine 15-Jährige leben bei ihrem vermögenden Vater im Herzen von Paris.

Tatsächlich ist wenig über Katars Ex-Adel bekannt. Gerüchte gibt es dafür umso mehr. So soll Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani seinen Zwillingstöchtern etwa nach einigen Monaten Aufenthalt bei ihrer Mutter in Spanien die Rückkehr nach Hause verweigert haben. Er hätte sie „in bescheidenen Hotels“ untergebracht. Bewiesen ist davon aber nichts.