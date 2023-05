Kate bedankt sich mit Knallerfoto für Glückwünsche zu Charlottes Geburtstag

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Zum 8. Geburtstag Prinzessin Charlottes am 2. Mai zeigt ihre royale Mutter Prinzessin Kate gleich zwei hinreißende neue Porträts ihrer Tochter. Auch ihr Geburtstagsgeschenk blieb nicht geheim.

Update vom 3. Mai, 08:55 Uhr: Überraschung! Die Royals haben zu Ehren von Prinzessin Charlotte ein zweites Geburtstagsfoto veröffentlicht – und das Geburtstagskind hat einen süßen Begleiter an seiner Seite. Nachdem Kate Middleton (41) und Prinz William (40) bereits am Montagabend ein neues Porträt ihrer Tochter gepostet hatten, teilten sie am großen Tag ihrer Tochter ein zweites Foto, um sich bei den Gratulanten für ihre Nachrichten zu bedanken. Auf dem neuen Bild, das von der Fotografin Millie Pilkington aufgenommen wurde, lächelt Prinzessin Charlotte in die Kamera, während sie den Familienhund, einen Cockerspaniel namens Orla, in einem Blumenfeld umarmt.

„Danke für all die Geburtstagswünsche“, heißt es auf den offiziellen Twitter- und Instagram-Accounts des Prinzen und der Prinzessin von Wales zu dem Bild.

Erstmeldung vom 02. Mai, 13:57 Uhr: Windsor – Trotz der unmittelbar bevorstehenden Krönung Charles’ III. am 6. Mai darf der Geburtstag seiner Enkelin Prinzessin Charlotte (8) nicht untergehen. Mama Kate Middleton (41) ließ es sich nicht nehmen und veröffentlichte einen Tag vor ihrem großen Tag voller Stolz ein supersüßes Porträt ihrer einzigen Tochter.

Elegant, stilvoll und modern: Die schönsten Outfits von Kate Middleton Fotostrecke ansehen

Happy Birthday, Prinzessin Charlotte! – Unzählige Gratulanten lassen die kleine Royal hochleben

„Die besten Glückwünsche für Prinzessin Charlotte zum bevorstehenden Geburtstag“, ließen der Prinz und die Prinzessin von Wales ganz offiziell auf ihrem Instagram-Account ihr Mädchen hochleben. Das Foto zeigt ein strahlendes, glückliches Kind, an der Stufe zur Pubertät. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting bereits mehr als 700.000 Mal mit einem Herzchen versehen. Unzählige Follower lobten das Bild, das keine Geringere als Prinzessin Kate höchstpersönlich gemacht hatte und schlossen sich den Glückwünschen an.

Nur vier Tage nach ihrem großen Tag erwartet die 8-Jährige mit der Krönung ihres Großvaters ein weiteres Highlight. Royal-Experten vermuten, dass ihre Eltern Prinz William (40), dem Charlotte immer ähnlicher wird und Prinzessin Kate nach der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey zusammen mit ihren Kindern in einer Kutsche hinter der von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) zum Buckingham-Palast zurückfahren werden. Doch am Anfang des Wonnemonats stand erstmal Charlotte im Mittelpunkt. Schnell geklärt war auch die erste brennende Frage vieler Fans nach dem weißen Sommerkleid der Marke Trotters (Frances Willow Sun Dresss für umgerechnet 80 Euro).

Prinzessin Charlotte liebt Ballett Prinzessin Charlotte tanzt selbst Ballett und war zweifelsohne hocherfreut, dass sie das Ballett sehen durfte. Prinzessin Kate erwähnte die Leidenschaft ihrer Tochter für den Tanz zum ersten Mal im Jahr 2017 und sagte, dass Charlotte „das [Ballett] absolut liebt.“

Prinzessin Charlotte durfte mit Mama Kate und ihren Freundinnen und Freunden ins Ballett

Kate und William im Feiermarathon: Nach dem 12. Hochzeitstag am 30.4., folgt der Geburtstag Prinzessin Charlottes. Die Krönung König Charles III. am 6. Mai ist allerdings ein einmaliges Highlight (Fotomontage). © picture alliance/dpa/PA Media | Matt Porteous/Kensington Palace & Starface/Imago

Deutlich schwieriger war die Frage nach Charlottes Geburtstagsgeschenk zu beantworten. Doch ein Twitter-Posting einer Userin namens Barbara Davies brachte laut hellomagazin bald Licht ins Dunkel: Sie entdeckte die Prinzessin von Wales mit ihrer Tochter und deren Freundinnen in der Royal Opera im Covent Garden in London, wo sie sich Cinderella ansah. „Ein wundervolles Ballett mit fabelhaften Performances von großartigen Darstellern“, ließ sie ihre Twitter-Follower wissen. „Und ratet, wer im Publikum saß? Die Prinzessin von Wales mit Prinzessin Charlotte und ihren Freunden“, enthüllte sie.

Eine tolle Überraschung, über die sich das mittlere Kind des Thronfolgerpaares sehr gefreut haben dürfte. Dank der fleißigen Aufbauarbeit ihrer Mutter Prinzessin Kate erwartet Charlotte laut Spezialisten, Analysten und Marketingexperten eine glänzende Zukunft, denn schon heute ist die pfiffige Enkelin des Königs „wertvoller“, als ihre royale Mutter. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, people.com