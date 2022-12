Kate Middleton: Nach Hohn und Spott wird die Prinzessin nun für ihren Style gelobt

Von: Annemarie Göbbel

Beim Empfang des Diplomatischen Korps im Buckingham Palace überließ Prinzessin Kate nichts dem Zufall. Man war sich einig: Queen Elizabeth II. wäre stolz auf die Schwiegertochter Charles III. gewesen. Dafür hatte die Ehefrau Prinz Williams zuvor gründlich daneben gegriffen.

London – Dass auch einer versierten Style-Ikone wie Kate Middleton (40) mal ein Fashion-Fauxpas passiert, dürfte die Prinzessin grün und blau geärgert haben. Mehr Grün in dem Fall, denn das war die Farbe des geliehenen Kleides, das Kate bei der Earthshot-Preisverleihung in New York präsentierte. Während Kate dachte, sich besonders nachhaltig gekleidet zu haben, war ihr entgangen, dass das Kleid in der Farbe einer Greenscreen dazu einlud, etwas darauf zu projizieren - zur hämischen Freude der Internet-Gemeinde ging das Outfit nach vielfach kreativer Bearbeitung viral.

Gleich zwei Prachtstyles in königlichem Rubinrot begeistern die Fans

Doch jetzt hat Kate ihren Platz im Fashion-Olymp zurückerobert: Großes Lob erntete sie einmal für ihren opulenten Look beim Diplomatischen Korbs im Buckingham-Palast, wo sie mit der funkelndem Lotus-Flower-Tiara, toupiertem Haar in einer Robe von Jenny Packham nebst Schärpe für Furore sorgte. Begeisterungsstürme entfachte sie aber mit ihrer Kleiderwahl beim Projekt „Together at Christmas“, das Kate schon im zweiten Jahr präsentieren darf.

Bei der Promotion für die Royal Carols, der Aufzeichnung für Gottesdienst und Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 15. Dezember, zu der jede Menge prominente Gäste, darunter König Charles III. (74), Königsgemahlin Camilla (75) und Prinz William (40) erwartet werden, trug Kate ein Ballerina-Dress des Londoner Lables Needle and Thread. Das Konzert soll aufgezeichnet und an Heiligabend beim britischen Sender ITV ausgestrahlt werden.

Die Prinzessin von Wales hätte Queen Elizabeth II. sehr stolz gemacht

Prinzessin Kate war beim Empfang des Diplomatischen Korbs traumschön und wahrhaft königlich. Dass sie wegen eines grünen Kleides beim Earthshot-Preis zum Gespött im Internet wurde, dürfte deshalb bald vergessen sein (Fotomontage). © i Images/Imago & Kirsty O‘Connor/dpa & Twitter @@heyprofbow

„Der diesjährige Gottesdienst ist Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und den Werten, für die Ihre Majestät während ihres Lebens stand, wie Pflichtbewusstsein, Empathie, Glaube, das Dienen, Freundlichkeit, Mitgefühl und Unterstützung anderer gewidmet“, heißt es beim Senders ITV. Über 800.000 User haben das Kleid, das die dreifache Mutter auf ihrem Internetprofil zur Verfügung stellte, jetzt schon gelikt, über 5.000 sogar einen Kommentar dazu verfasst.

In den höchsten Tönen wird über Kleid und Trägerin geschwärmt, obwohl Prinzessin Kate schon durchsickern ließ, sie sei frustriert, weil sich alles immer um ihre Stylings drehe, der Palast hatte daraufhin sogar beschlossen, keine Details zu den Designs zu geben. Royal Fans müssen sich übrigens entscheiden, ob sie am Tag der Aufzeichnung der Prinzessin oder Meghan und Harry folgen wollen, deren Netflix-Doku „Harry und Meghan“ (Teil 2) ebenfalls am 15. Dezember erscheint. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, comicsands.com, Instagram @princeandprincessofwales