Kate Middleton: Ihre Ehe mit Prinz William, ihre Familie, ihr royales Leben

Kate Middleton hat an Prinz Williams Seite die Herzen der Briten im Sturm erobert. Aus dem Königshaus ist die Prinzessin von Wales und dreifache Mutter nicht mehr wegzudenken.

London – Kate Middleton erblickte am 09. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in der englischen Stadt Reading in der Grafschaft Berkshire das Licht der Welt. Sie ist die Tochter von Michael Francis Middleton und Carole Elizabeth Middleton, die 1987 das Unternehmen „Party Pieces“ für Partyzubehör gegründet haben.

Prinz William lernte die bürgerliche Kate während des Studiums in Schottland kennen. Aus einer zu Beginn engen Freundschaft wurde bald eine ernste Beziehung, die schließlich von einer romantischen Traumhochzeit im April 2011 und den drei gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis gekrönt wurde.

Seit der Eheschließung trug Kate den Titel Herzogin von Cambridge, seit dem Tod von Queen Elizabeth II. den Titel Prinzessin von Wales. In ihrer royalen Rolle geht die dreifache Mutter voll auf. Kate Middleton ist nicht „nur“ die Ehefrau von Prinz William, als Aushängeschild der Königsfamilie stärkt sie die britische Monarchie – stets mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen.

ZU Kindheit, aufwachsen

Kate Middleton kann auf eine idyllische Kindheit zurückblicken. Ihre Familie gehört nicht dem Adel an, ist aber dennoch wohlhabend. Michael und Carole Middleton haben einen eigenen erfolgreichen Familienbetrieb namens „Party Pieces“ aufgebaut, der Dekoartikel und Partyzubehör für Kindergeburtstage & Co. verkauft. Dank dem Vermögen ihrer Eltern konnten Kate und ihre jüngeren Geschwister Philippa „Pippa“ Middleton und James Middleton privilegiert in Berkshire aufwachsen.

Ihren Schulabschluss machte die gebürtige Britin am angesehenen Marlsborough College in Wiltshire, das auch Williams Cousine Prinzessin Eugenie von York besucht hat. Nach der Schulzeit zog es Kate in die Ferne. Ein Jahr lang lebte sie im Ausland, wo sie in Chile unter anderem ein Entwicklungsprojekt unterstützte. Für ihr Studium kehrte XX wieder in ihre Heimat zurück, im September 2001 nahm sie ein fast vierjähriges Studium der Kunstgeschichte an der St. Andrews Universität in Schottland auf. Dort lernte die hübsche Brünette schließlich ihren späteren Ehemann Prinz William kennen.

ZU: Liebesgeschichte mit Prinz William nimmt ihren Lauf

William und Kate verband zunächst nur eine Freundschaft, aus der jedoch nach einigen Monaten mehr wurde. Mit ihren Kommilitonen bezogen die beiden zunächst eine gemeinsame Wohnung in Schottland, bevor sie sich schließlich ein eigenes Zuhause in der Nähe der Universität suchten. Das Paar hielt seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, Fotos von einem Ski-Urlaub in der Schweiz im Frühjahr 2004 beendeten schließlich das royale Versteckspiel.

Die Auserwählte von Prinz William wurde daraufhin auf Schritt und Tritt von Kameras verfolgt, was das Liebesglück des Paares auf eine harte Probe stellte. Im April 2007 kam es zur Trennung, Kate war zu dem Zeitpunkt als Assistenz-Einkäuferin für das Modelabel „Jigsaw“ tätig. Nach wenigen Monaten fanden William und Kate allerdings wieder zueinander, um ihrer Liebe erneut eine Chance zu geben. Viele Fans deuteten die Versöhnung und Kates Erscheinen bei öffentlichen Auftritten mit der britischen Königsfamilie als Zeichen für eine bevorstehende Verlobung. Die Frage aller Fragen ließ aber noch auf sich warten, was Kate den Spitznamen „Waity Katie“ (dt.: „Wartende Katie“) einbrachte.

ZU Kate Verlobung und Hochzeit

Im Oktober 2010 hatte das Warten schließlich ein Ende. Während eines Kenia-Urlaubs hielt Prinz William mit dem Verlobungsring seiner Mutter Prinzessin Diana um Kates Hand an. Seine Verlobung gab das glückliche Pärchen am 16. November 2010 im Londoner St James’s Palace bekannt.

Die Märchenhochzeit von William und Kate am 29. April 2011 wurde von einem Millionenpublikum verfolgt. In der Westminster Abbey trat die strahlende Braut in einem umwerfenden Hochzeitskleid von Alexander McQueen vor den Traualtar, um ihrem Prinzen vor den Augen der Weltöffentlichkeit das Jawort zu geben. Prinz Harry stand seinem älteren Bruder als Trauzeuge zur Seite, Kate übertrug diese Ehre an ihre Schwester Pippa Middleton. Seit ihrer Heirat tragen William und Kate den Titel Herzog und Herzogin von Cambridge und seit dem 9. September 2022 Prinz und Prinzessin von Wales.

ZU Kate Familienglück Kinder

Die Ankunft des ersten Wales-Sprosses wurde nicht nur von William und Kates Landsleuten mit Spannung erwartet. Im Dezember 2012 vermeldete der Kensington-Palast schließlich die lang ersehne Neuigkeit: Kate Middleton erwartet ihr erstes Kind. Über den Namen des zukünftigen Königs wurde schon Wochen vor der Geburt hitzig spekuliert. Prinz George Alexander Louis kam am 22. Juli 2013 im Londoner St Mary Hospital auf die Welt.

Ein Jahr später folgte mit der Bekanntgabe von Kates zweiter Schwangerschaft die nächste royale Baby-News. Georges kleine Schwester Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana wurde am 02. Mai 2015 geboren. Der dritte Sohn des Herzogspaares machte die Familie schließlich komplett. Prinz Louis Arthur Charles erblickte am 23. April 2018 das Licht der Welt.

Kate Middleton hatte mit schwerer Schwangerschaftsübelkeit (Hyperemesis gravidarum) zu kämpfen. Ihre Erkrankung zwang sie dazu, mehrere offizielle Termine abzusagen, noch dazu musste sie sogar einige Tage im Krankenhaus behandelt werden.

ZU Kate als Aushängeschild der britischen Krone

Dank ihrer offenen und sympathischen Art konnte Prinzessin Kate schnell ihre Position im britischen Königshaus festigen. Die Ehefrau von Prinz William zählt inzwischen zu den großen Stützen der Monarchie und wird vom Volk geliebt. In Umfragen zur Popularität der Royals landet die dreifache Mutter, die als pflichtbewusst und bodenständig gilt, regelmäßig auf den vorderen Plätzen.

Auch als Stilikone hat sich Kate in den letzten Jahren einen Ruf gemacht. Wenn sie im Dienst der Krone unterwegs ist, bestechen ihre perfekt aufeinander abgestimmten Looks durch moderne und zeitlose Eleganz. Die königliche Trendsetterin trifft, egal zu welchem Anlass, immer den richtigen Ton.