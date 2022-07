Kate Middletons Kleidungsstil: Die Mode-Geheimnisse der Herzogin von Cambridge

Von: Larissa Glunz

Teilen

Kate Middleton weiß, was einen guten Look ausmacht. Egal ob ein glamouröses Abendkleid oder ein eleganter Blazer – die Kleidungsstücke, die Herzogin von Cambridge trägt, werden zum Hingucker.

London – Ihrem Ruf als royale Stilikone wurde Kate Middleton schon früh gerecht. Seite an Seite traten Prinz William und seine langjährige Freundin am 16. November 2010 vor die Kameras, um ihre Verlobung bekannt zu geben. Die frisch verlobte Kate trug, passend zu ihrem Saphir-Verlobungsring von Prinzessin Diana, ein marineblaues Wickelkleid von „Issa“-Designerin Daniella Helayel.

Kate Middleton Herzogin von Cambridge Geboren: 9. Januar 1982 Größe: 1,75 m Ehepartner: Prinz William, Herzog von Cambridge (verh. 2011)

Innerhalb kürzester Zeit war die elegante Robe, mit der die damals 28-Jährige um die Wette strahlte, ausverkauft und der „Kate-Middleton-Effekt“ geboren. Auch heute noch werden Kates Look von Royal-Fans weltweit kopiert, der modische Einfluss der Herzogin von Cambridge ist ungebrochen.

Kate Middletons patriotischer Kleidungsstil: Sie hat eine modische Vorliebe für britische Designer

Als Mitglied des britischen Königshauses setzt Kate Middleton bevorzugt auf Designer aus ihrem Heimatland, über die Jahre haben gleich mehrere Modehäuser ihren Kleiderschrank erobert. Ihre Liebe zu den Kreationen von Alexander McQueen hat Kate bereits bei ihrer Hochzeit im April 2011 öffentlich bekundet. In einem Traum aus Spitze und Seide trat die glückliche Braut vor den Traualtar, der Designerin Sarah Burton ist sie seitdem treu geblieben. Neben Alexander McQueen zählen auch Emilia Wickstead, Catherine Walker, Jenny Packham und L.K. Bennett zu den Lieblingsdesignern von Kate Middleton.

Kate Middletons Hochzeitskleid aus dem Jahr 2011 ist den Royal-Fans bis heute im Gedächtnis geblieben. © Garteh Fuller/dpa

Die modebewusste Trendsetterin greift jedoch nicht nur zu teuren Luxuslabeln, auch Kleidung von der Stange gibt sie eine Chance. Die Kombination von Designer-Modellen und preiswerteren Stücken von Ketten wie Zara gelingt ihr ganz mühelos, den sogenannten High-Low-Mix beherrscht die dreifache Mutter in Perfektion.

Von Kopf bis Fuß perfekt gekleidet: Das macht Kate Middletons Stil aus

Kate Middleton hat seit ihrem Einzug in die Königsfamilie ihren ganz eigenen Kleidungsstil gefunden, dem sie stets treu bleibt. Im Einklang mit ihren repräsentativen Pflichten als Gattin von Prinz William achtet sie darauf, zu jedem Anlass passend gekleidet zu sein. Egal ob ein Galadinner im prunkvollen Buckingham-Palast oder ein zwangloser Besuch bei den Pfadfindern, bei der Wahl ihrer Outfits trifft die Herzogin von Cambridge den richtigen Ton.

Glanz und Glamour bringen fließende Stoffe wie Seide, Satin oder funkelnde Pailletten, die Kates lange Abendkleider zu festlichen Veranstaltungen zum Hingucker werden lassen. Im royalen Alltag ist Kate oftmals in eleganten Mantelkleidern zu sehen, die sie mit High Heels und einem farblichen passendem Fascinator oder anderem Haarschmuck kombiniert. Zu kurz dürfen ihre Roben allerdings nicht ausfallen. Kleider, die deutlich über dem Knie enden, hat die 1,75 Meter große Herzogin mit schlanker Figur mittlerweile aussortiert. Wird es sportlicher und lockerer, kommen gerne eng anliegende Hosen, Hemdblusen, Blazer, Pullover und Sneaker zum Einsatz

Kate Middleton beweist immer wieder Mut zur Farbe

Dass Kate Middleton keine Angst vor Farben hat, beweist ein Blick in ihren prall gefüllten Kleiderschrank. Wenn sie in offizieller Funktion auf Reisen ist, erstrahlt ihre Garderobe häufig in den Landesfarben ihres jeweiligen Aufenthaltsortes. Ihre dunklen Haare betont sie mit Looks in Rot- und Grüntönen, wobei sie sich hier oftmals für ein dunkles Bordeaux- oder Kirschrot sowie Smaragd- und Jadegrün entscheidet. Zarte Pastelltöne wie etwas leichtes Hellblau oder blasses Rosa haben es ihr ebenfalls angetan, vor satten Farbtönen wie leuchtendes Königsblau oder auffälliges Pink schreckt sie genauso wenig zurück.

Der Kleidungsstil von Kate Middleton lässt sich mit den Worten elegant, feminin und zeitlos beschreiben. © Joe Giddens/dpa

Ihre modischen Lieblingsstücke führt Kate Middleton gerne mehrmals aus, was in den meisten Fällen für Begeisterung sorgt. Gespaltene Meinungen erntete ihr Outfit zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018. Zum wiederholten Male trug Kate ihr cremefarbenes Mantelkleid von Alexander McQueen. Während Kritiker ihr mangelnde Wertschätzung für ihren Schwanger und dessen Frau unterstellten, lobten die Fans Kates „altes“ Outfit, das dem Brautkleid nicht die Schau stahl.

Kate Middleton: Ihre unvergesslichen Looks

Königliche Mode-Momente hat Kate schon einige geschaffen. Neben ihrem Verlobungs- und ihrem Brautkleid hat sich auch ein smaragdgrünes und mit Rüschen verziertes Midikleid von The Vampire‘s Wife in die Sammlung ihrer unvergesslichen Kleidungsstücke eingereiht. Die Robe trug Kate unter anderem 2020 in Dublin, auch auf ihrem ersten offiziellen Paar-Porträt mit Gatte William strahlt die Herzogin in dunkles Grün mit Metallic-Effekt.

Kate Middletons glamouröse Gold-Robe hat Designerin Jenny Packham entworfen. © Steve Vas/Imago

Ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat sich auch eine in Gold funkelnde Robe mit Cape-Detail von Jenny Packham, in der Kate bei der Weltpremiere des James Bond Films „Keine Zeit zu sterben“ im September 2021 alle Blicke auf sich zog.