Kate Middleton kopiert Prinzessin Dianas Outfit: „Ihr bester Ascot-Look“

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinzessin Diana erschien zu Pferderennen gerne im Pünktchenmuster, ihre Schwiegertochter Kate tut es ihr gleich. (Fotomontage) © Aaron Chown/dpa/Zuma Wire/Imago

Kate Middleton zeigt sich beim Pferderennen in Ascot gewohnt elegant. Ihr Outfit weckt Erinnerungen an ihre Schwiegermutter Prinzessin Diana. In Sachen Mode haben die royalen Stilikonen offenbar den gleichen Geschmack.

Ascot – Die Royal-Ascot-Rennwoche wäre ohne einen Auftritt der britischen Königsfamilie nicht komplett. Kate Middleton (40), Prinz William (39) & Co. sind gern gesehene Gäste bei dem beliebten Pferdesport-Event, das schon seit Jahren unter der Schirmherrschaft der Royal Family steht. Wenn der hohe Besuch eintrifft, werden die Wettbewerbe schnell zur Nebensache.

Modische Punktlandung: Kate Middleton zieht in Ascot alle Blicke auf sich

Das Herzogspaar von Cambridge ließ in diesem Jahr zunächst seiner Verwandtschaft den Vortritt. Den Auftakt des berühmten Pferderennens wollten sich unter anderem Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74) und Prinzessin Anne (71) nicht entgehen lassen, Queen Elizabeth II. (96) hat die Gäste in Ascot noch nicht mit ihrer Anwesenheit beehrt. An Tag vier ließen sich auch William und Kate auf der Rennbahn blicken, mit einem breiten Lächeln auf den Lippen verbreitete die dreifache Mutter gute Laune.

Das Outfit der 40-Jährigen kam so manchem Royal-Fan bekannt vor. Kate Middleton trat erneut in Prinzessin Dianas (36, † 1997) modische Fußstapfen und griff zu einem weißen Kleid mit braunen Punkten von Alessandra Rich. Eine ganz ähnliche Robe in verschiedenen Ausführungen hing auch im Kleiderschrank der ehemaligen Kronprinzessin – 1986 beim Epsom Derby sowie 1988 bei Royal Ascot zeigte sich Diana ebenfalls in einem weißen Pünktchenkleid und einem Hut mit breiter Krempe.

Prinzessin Diana bleibt unvergessen: Kate lässt sich von ihrer Schwiegermutter inspirieren

Auch bei den Accessoires überließ die Ehefrau von Prinz William nichts dem Zufall. Um die Hommage an die Königin der Herzen perfekt zu machen, entschied sie sich für zeitlose Diamant-Perlen-Ohrringe, die früher in Prinzessin Dianas Besitz waren. Kates Auftritt erntet im Netz nur lobende Worte, eine Userin bezeichnet das Outfit als „ihren besten Ascot-Look“.

Prinzessin Dianas Tod jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal, ihre Familie hält die Erinnerungen an sie nach wie vor aufrecht. Auch im Leben ihrer Enkel ist die Prinzessin von Wales noch immer präsent, William und Kates Tochter Charlotte (7) wird ihrer Großmutter Diana immer ähnlicher. Verwendete Quellen: marieclaire.co.uk