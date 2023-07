Kate Middleton platzt vor Neugier, während Prinz William bei Security-Lücke nur weiter will

Von: Annemarie Göbbel

Trotz Security kommt ein Mann gefährlich nahe an Kate Middleton und Prinz William heran. Für ihre süße Reaktion verdient sich die Prinzessin jede Menge Sympathiepunkte.

London – Kate Middleton (41) ist zu einer der wichtigsten Vertreterinnen der royalen Familie geworden, die nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) eine zentrale Rolle spielt. Weitblick beweist die Prinzessin von Wales im Kleinen wie im Großen.

Royal-Experte und Buch-Autor Valentine Low beobachtet die bürgerliche Ehefrau des Thronfolgers Prinz William (41) schon lange und sagt ihr eine große Zukunft als Königin voraus. Sie sei es, die an die „langfristige Sicherheit“ der Royals denke. Dass sie Situationen intuitiv richtig einschätzen kann, zeigt ein Clip, der seit Mai die Netzgemeinde erfreut.

Low: „Kate Middleton ist in den letzten Jahren zur Fahnenträgerin der königlichen Familie geworden“

Zwei Tage vor der Krönung König Charles III. (74) konnte man bei einer kleinen Begebenheit im Londoner Stadtteil Soho die herausragenden Eigenschaften von Prinzessin Cathrine beobachten. Das Thronfolgerpaar stimmte sich bei einem Pubbesuch im „Dog and Duck“ auf das Großereignis ein und war volksnah mit der U-Bahn-Linie „Elizabeth Line“, die erst im vergangenen Jahr von der Queen persönlich eröffnet worden war, im Londoner Ausgehviertel angereist.

Vor dem Pub gaben Kate und William ein Interview, als ein Mann, offenbar in Eile, die Umstehenden zum Lachen brachte, weil er sich trotz amtlichem Security-Aufgebot unmittelbar neben Prinz und Prinzessin vorbeidrängte. Ein Bodyguard eilt hinzu, und winkt den Mann heran. Doch der hat offenbar auch keine Zeit für überflüssige Fragen und flitzt um die Ecke, der Personenschützer hinterher. Während Prinz William eisern an seinem Interview festhält, bemerkt Kate schon an den ersten Lachern, dass sie die Antennen ausfahren sollte. Obwohl sie gerade auf eine Frage antwortet, reicht ein Blick und sie weiß, was Sache. Sie muss mitlachen.

Kate bewies Weitsicht beim Statement zu Prinz Harry und Meghan Markle Der Buckingham-Palast sah sich genötigt, nach dem Interview der Sussexes bei Oprah Winfrey (69), in dem ein Rassismus-Vorwurf geäußert wurde, eine Stellungnahme zu veröffentlichen: „Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen sind. Die aufgeworfenen Fragen, insbesondere die der Hautfarbe, sind besorgniserregend. Während einige Erinnerungen variieren können, werden sie sehr ernst genommen und von der Familie privat besprochen. Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein“, so der Wortlaut. Kate Middleton soll laut Valentine Low (The Times, Vorabdruck) bei der Formulierung eine Schlüsselrolle gespielt haben und auf die Zeile „während einige Erinnerungen variieren können“ bestanden haben. Valentine Low berichtet, der Palast habe zunächst eine mildere Version des Statements veröffentlichen wollen. Kate Middleton und Prinz William (41) seien sich jedoch einig gewesen, dass eine Reaktion nötig sei, die verdeutlicht, „dass die Institution vieles von dem, was gesagt wurde, nicht akzeptierte“, zitiert Low einen Insider. „Es war Kate, die klar zum Ausdruck brachte: ‚Die Geschichte wird über diese Aussage urteilen, und wenn dieser Satz oder ein ähnlicher Satz nicht enthalten ist, wird alles, was sie gesagt haben, als wahr angesehen werden.‘“

Ein Blick genügt und Prinzessin Kate schätzt die Situation richtig ein

Prinz William hat vermutlich nicht mitbekommen, warum Prinzessin Kate nicht mit ihm weitergeht. Doch seine Ehefrau will unbedingt wissen, was aus dem Mann wird, der eben ums Eck verschwunden ist (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago i Images/Imago

Inzwischen will Prinz William weiter und begreift vermutlich gar nicht, warum Kate nicht weitergeht oder warum sie lacht. Doch jetzt will Kate wissen, was aus dem Mann wird und versucht mittels Gewichtsverlagerung weg von ihrem Ehemann einen Blick auf die Szenerie um die Ecke zu erhaschen. Dort hat sich offenbar alles geregelt und Kate folgt William in den Pub. Da kann Prinz William so viel U-Bahn fahren wie er will, so viele Sympathiepunkte, wie sich Kate mit ihrer Mini-Aktion am Rande eines Interviews verdient hat, schafft er damit nicht. Royal-Experte und Autor Valentine Low stellte laut Geo.tv zudem fest: „Interessanterweise ist sie [Prinzessin Kate] hinter den Kulissen viel stählerner, viel härter, als wir ihr zutrauen“.

Er hält Kate Middleton derzeit offenbar für unterschätzt: „Sie ist eine gut aussehende Frau, die sich nett kleidet, nett lächelt und sich hervorragend um Wohltätigkeitsorganisationen kümmert. Die Leute denken, sie sei ein bisschen bieder.“ Er hat bei seinen Recherchen herausgefunden, dass es Kates Masterplan war, wie mit Prinz Harrys (38) und Meghan Markles (41) Skandalinterview umzugehen sei. Er enthüllte, dass Kate „sehr sorgfältig über die langfristige Sicherheit und Stärke und Stabilität der königlichen Familie als Institution nachdenkt“, weil sie sich bewusst ist, dass „sie eines Tages Königin sein wird.“

Der Autor fügte hinzu: „Sie ist gut. Sie hat einen guten Blick für das große Ganze, für das langfristige Spiel.“ Auch bei Wimbeldon war gut zu beobachten, dass Kate die Anführerin der Familie von Wales ist. Verwendete Quellen: geo.tv, Instagram @dionpietrosanti, Valentine Low in The Times Vorabdruck „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“