Wie niedlich: Kate Middleton zeigt neue Geburtstagsfotos von Prinz Louis

Von: Eva-Maria Moosmüller

Kate Middletons Sohn Louis feiert seinen vierten Geburtstag und alle Royal-Fans dürfen sich zu diesem besonderen Anlass endlich einmal wieder über neue Fotos des kleinen Jubilars freuen.

London – Ihren jüngsten Sohn Louis nehmen Prinz William (39) und Kate Middleton (40) nicht ganz so häufig mit zu offiziellen Terminen wie ihre älteren Kinder George (8) und Charlotte (6). Umso größer ist nun die Freude, zumindest endlich mal wieder aktuelle Fotos des royalen Nachwuchses zu sehen. Pünktlich zum vierten Geburtstag ihres Juniors veröffentlichten die Cambridges gleich mehrere neue Schnappschüsse.

Mit ihren beiden älteren Kindern George und Charlotte haben Prinz William und Kate Middleton schon zwei kleine royale Geheimwaffen zur Hand. Treten der Prinz und die Prinzessin gemeinsam mit ihren Eltern in Erscheinung, ist ihnen das Blitzlichtgewitter sicher. Vor allem Charlotte scheint sich mit ihren sechs Jahren schon zum heimlichen Star der britischen Königsfamilie zu mausern. Bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) Ende März oder beim traditionellen Ostergottesdienst in der vergangenen Woche bezauberte sie einmal mehr die Presse und alle Anwesenden.

Prinz Louis feiert am 23. April seinen vierten Geburtstag. © picture alliance/dpa/PA Media | The Duchess Of Cambridge

Prinz Louis bekommen die Royal Fans hingegen nur äußerst selten zu Gesicht. Der Vierjährige soll noch so gut es geht vor dem Medienrummel geschützt werden, eher er früher oder später ohnehin über ihn hereinbrechen wird. Nur zu wirklich bedeutenden Anlässen zeigen Kate und William ihren Jüngsten – zuletzt war er auf der alljährlichen Weihnachtskarte der Cambridges zu sehen. Pünktlich zum vierten Geburtstag des kleinen Prinzen am 23. April gibt es nun wieder neue Fotos von ihm, für die sogar eine ganz besondere Fotografin verantwortlich ist.

Neue Geburtstagsfotos von Prinz Louis: Begeisterung pur bei den Royal Fans

Keine Geringere als die stolze Mama Kate Middleton höchstpersönlich hat die zuckersüßen Bilder von Louis geschossen, die unter anderem auch auf Instagram veröffentlicht wurden. Die Aufnahmen sind Anfang des Monats in Norfolk entstanden. Unter dem Posting häufen sich die Gratulationen an das Geburtstagskind: „So ein gutaussehender kleiner Mann!! Alles Gute!“, „Herzlichen Glückwunsch Prinz Louis. Er sieht genau aus wie sein Bruder George“ oder „Was für ein süßer Junge“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Gefeiert wird Louis’ Ehrentag vermutlich im Kreise der engsten Familie im Kensington-Palast. Der kleine Prinz soll ganz vernarrt in Traktoren und Autos sein – sicherlich findet sich ein entsprechendes Geschenk für ihn auf dem Geburtstagstisch.