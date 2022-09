Nach Tod von Queen Elizabeth II: Kate Middleton erbt Dianas Titel

Von: Stella Rüggeberg

Queen Elizabeth II. verstarb am 8. September. Nach ihrer 70-jährigen Herrschaft ist ihr ältester Sohn Charles der neue König von England. Sein vorheriger Titel „Prinz von Wales“ gibt er an seinen Sohn William weiter, was Kate Middleton automatisch zur „Prinzessin von Wales“ und Nachfolgerin von Prinzessin Diana macht.

London - Am 8. September verstarb die Queen von England. Nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. (✝ 96, 2022) rutschen die Mitglieder der Royal-Family in der Thronfolge nach oben. So soll Prinz William (40) der nächste König nach König Charles III. (73) werden und auch für die verstorbene Prinzessin Diana (✝ 36, 1997) gibt es eine Nachfolgerin. Kate Middleton (40) trägt nun den damaligen Titel der Mutter von Prinz William und Prinz Harry (37): Prinzessin von Wales.

Prinz William wird nach Tod der Queen Elizabeth II. „Prinz von Wales“

Mit dem Tod der Queen haben Prinz William und Kate die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cornwall geerbt. Williams Vater ist der neue König von England und seine Frau Camilla (75) trägt ab sofort den Titel Queen Consort. König Charles III. trug vor dem Tod der Queen den Titel „Prinz von Wales“, der nun an seinen Sohn William übergeben wird. Prinz Williams Ehefrau, Kate Middleton, wird dadurch zur „Prinzessin von Wales“.

Am 9. September, in seiner ersten Fernsehansprache an die Nation, bestätigte König Charles III. (r.), dass William und Kate (l.) die Titel Prinz und Prinzessin von Wales verleihen wurde. © IMAGO / Independent Photo Agency & IMAGO / Kyodo News

Am 9. September, in seiner ersten Fernsehansprache an die Nation, bestätigte King Charles III., dass William und Kate die Titel Prinz und Prinzessin von Wales verleihen wurde. „Als mein Erbe übernimmt William nun die schottischen Titel, die mir so viel bedeutet haben. Er ist mein Nachfolger als Herzog von Cornwall und übernimmt die Verantwortung für das Herzogtum Cornwall, die ich mehr als fünf Jahrzehnte lang getragen habe“, so König Charles in seiner Ansprache.

Prinz von Wales Charles erhielt den Titel „Prinz von Wales“ im Alter von nur 10 Jahren. 1969 wurde er in Caernarvon Castle in sein Amt eingeführt. Seine Ehefrau Diana wurde nach der Hochzeit mit Charles im Juli 1981 zur Prinzessin von Wales.

Kate Middleton erbt Dianas Titel: Neue Prinzessin von Wales

„Ich bin sicher, dass unser neuer Prinz und unsere neue Prinzessin von Wales mit Catherine an seiner Seite auch weiterhin unsere nationalen Gespräche inspirieren und anführen werden und dazu beitragen werden, die Randgruppen in den Mittelpunkt zu rücken, wo lebenswichtige Hilfe geleistet werden kann“, zeigt sich der neue König Englands vertrauensvoll.

Der Titel der Prinzessin von Wales wird daher zum ersten Mal seit der verstorbenen Prinzessin Diana wieder offiziell verwendet. Kate Middleton ist sich der Verantwortung dieses Titels bewusst: „Die neue Prinzessin von Wales weiß die Geschichte, die mit dieser Rolle verbunden ist, zu schätzen, wird aber verständlicherweise in die Zukunft blicken wollen, während sie ihren eigenen Weg geht“, erklärte ein Statement auf dem königlichen Twitter-Account des Kensington-Palasts.

Auch die Kinder von Prinz Harry und Meghan Markle (41) bekommen nach der Thronbesteigung von King Charles III. wohlklingende Titel zugeteilt. Mit dem Aufstieg von Charles III. zum König erhalten seine Enkel Archie (3) und Lilibet (1) die Titel Prinz und Prinzessin. In einem damaligen Interview mit Oprah Winfrey erschien dies für Meghan Markle noch unmöglich, da ihrer Meinung nach Beamte Archie den Titel des Prinzen verweigert hätten. Verwendete Quellen: independent.co.uk