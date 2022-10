Prinz Williams Frau Kate Middleton verrät erstes Wort von Prinz Louis

Von: Annemarie Göbbel

Der „König der Grimassen“ hat auch verbal viel zu bieten: Prinz Louis erstes Wort sei „Mary“ gewesen, verriet Prinzessin Kate in einer Sendung der BBC.

London – Mit seinen herrlichen Grimassen am Balkon des Buckingham-Palastes beim Thronjubiläum Queen Elizabeth II. (96, †2022), mit denen er „im Überflug“ die Herzen der Fans eroberte (der Miniroyal schrie aus Leibeskräften gegen die donnernden Turbinen der Royal Air Force im Fromationsflug an und hielt sich dabei die Ohren zu), trat Prinz Louis (4) endgültig aus dem Schatten seiner älteren Geschwister. Seine Mutter, Prinzessin Kate (40) hat kleines Geheimnis über ihn ausgeplaudert.

Goldige Geschichte des jüngsten Familienmitglieds des Prinzenpaares von Wales

Zuckersüß ist die Geschichte der Prinzessin von Wales, die bei einer legendären Backshow das erste Wort ihres Nesthäkchens enthüllte. Wie die Ehefrau Prinz William (40) berichtete, sei es nicht wie meist üblich Mama, Papa, der Name seiner Geschwister Prinzessin Charlotte (7) oder Prinz George (9) gewesen, sondern: „Mary“.

Die Erklärung findet sich zwischen Ahornsirup und Zuckerguss: Denn was den wenigsten bekannt sein dürfte ist, dass William und Kate große Fans der Backsendung „The Great British Bake Off“ sind. Kate ist besonders begeistert von der Show und ist mit dem Star der Sendung, Dame Mary Berry (87) inzwischen auch persönlich im Kontakt. Die berühmte Autorin hat in Form von Kochbüchern einen festen Platz in der royalen Küche.

Prinzessin Kate: Gut vorbereitet auf ihre zukünftige Rolle als Königsgemahlin: Biografin der Königin, Sally Bedell Smith berichtete in „people“, die Herzogin habe Queen Elizabeth II. studiert, um nichts dem Zufall zu überlassen, wenn ihre Zeit kommen wird. „Sie weiß, was ankommt. Sie wird viel von dieser Königin aufgesogen haben“, sagte Smith. Obwohl sie 56 Jahre auseinanderliegen, haben die verstorbene Königin und Kate ähnliche Attribute, die die Rolle einer Königin voraussetzt: Stoizismus, Diskretion und Loyalität. Wie es um das königliche Motto der Queen für das öffentliche Leben: „Never complain, never explain“ (dt. Beschwere dich nicht, erkläre dich nicht) bestellt ist, muss sich noch zeigen.

Prinz Louis erstes Wort wurde durch „Mary Berry“ inspiriert

Hier schließt sich der Kreise, wie die dreifache Mutter in der BBC-Sendung „A Berry Royal Christmas“ bei der das Prinzenpaar zu Gast war, selbst zum Besten gab: „Eines von Louis ersten Worten war ,Mary‘, weil auf seiner Höhe all die Kochbücher auf dem Küchenregal standen“.

Bei der Beerdigungs-Zeremonie der Queen entschieden sich William und Kate gegen Prinz Louis‘ Teilnahme, während Prinz George und Prinzessin Charlotte ihre Eltern schon im Trauerzug und in der Westminster Abbey begleiten durften. Umso größer ist die Freude der Fans über jeden noch so kleinen Schnipsel über den vielversprechenden jüngsten Cambridge-Spross. Prinz Louis dürfte seinen Geschwistern nicht mehr lange das Feld überlassen.