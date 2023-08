Das passiert mit Kate Middleton, sollte Prinz William zuerst sterben

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz William hat sich sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, König zu werden, doch was wird aus Kate, sollte ihr Gatte – womöglich vor seiner Krönung – vor ihr sterben?

London – Mit dem Gesetz aus dem Jahr 2013 wurde die Thronfolge „gleichberechtigt“. Jüngere Söhne können seitdem in Großbritannien ältere Töchter in der Thronfolge nicht mehr überholen, und die Regel, die besagte, dass Könige, die römisch-katholisch heiraten, den Thron nicht besteigen können, wurde abgeschafft. Die Realität stellt sich denkbar einfach dar: Prinz William wird eines Tages auf König Charles (74), Prinz George (9) wird irgendwann Prinz William beerben. Doch was wird eigentlich aus Kate Middleton (41)?

Was passiert mit Kate Middleton, sollte sie vor Prinz Williams Krönung zur Witwe werden?

Im Zug der Krönung von König Charles III. im Mai 2023 wurde die Frage das erste Mal laut gestellt, wie der Titel von Kate Middleton lauten werde, wenn Prinz William gekrönt wird, und was passiert, wenn er nach seiner Ernennung zum König vor Kate sterben würde? Das Magazin Town & Country präsentierte kurz darauf die Lösung. Als Charles nach dem Tod seiner Mutter zum König ernannt wurde, erhielt seine Frau Camilla den offiziellen Titel „Queen Consort“.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

In der Zukunft, wenn Prinz William nach dem Tod von König Charles seine Nachfolge antritt, wird Kate Middleton die neue Königsgemahlin, Königin Catherine, werden. Wie alle Consorts vor ihr wird sie mit diesem Titel keine politische Macht haben, aber sie kann ihre Wohltätigkeitsarbeit und anderen königlichen Pflichten fortsetzen, während sie William in seiner Regentschaft zur Seite steht.

Unterschied zwischen den Titeln Queen und Queen Consort Der Unterschied zwischen einer Königin und einer Königsgemahlin besteht in der politischen Macht, die der Position zugeschrieben werden. Nach der Krönung wurde Camillas offizieller Titel einfach Königin Camilla. Das ändert jedoch nichts an der Macht, die sie innehat, dahingehend bleibt sie Queen Consort.

Sollte Prinz William vor seiner Krönung sterben, kann Kate nicht Queen Consort werden

Die Mutter von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), von allen liebevoll nur Queen Mum (101, † 2002) genannt, war ebenfalls Königingemahlin. Nachdem Elizabeth II. nach dem Tod ihres Vaters zur Königin gekrönt worden war, wurde ihre Mutter zur Königinmutter. Wenn der zukünftige König William stirbt, Kate noch lebt, und Prinz George den Thron besteigt, kann Kate die neue Königinmutter werden, wenn sie das möchte.

Prinzessin Kate soll als Königin den klangvollen Namen: Queen Catherine tragen. So weit der Plan, doch in der Theorie werden alle möglichen Szenarien durchgespielt (Fotomontage) - auf dem Bild wirb Prinz William im Namen seiner Mutter für Hilfe bei Obdachlosigkeit. © Daniel Loveday/Comic Relief & James Manning/dpa

Sollte Prinz William allerdings vor seiner Krönung sterben, kann Prinzessin Kate nicht zur Queen Consort werden, ganz einfach, weil sie noch nicht mit Prinz William zur Königin gekrönt wurde. Diverse Szenarien wurden theoretisch im Online-Forum Quora durchgespielt, dort wird auch die Möglichkeit aufgeführt, die verwitwete Prinzessin könnte auch mit dem Titel Dowager Princess of Wals (Witwe Prinzessin von Wales) stilisiert werden. Wäre William vor der Körnung Charles III. gestorben, hätte der Titel analog Dowager Duchess of Cambridge gelautet. Ob Kate und William dann auch ihre Codenamen ändern, wenn sie unerkannt bleiben wollen, wird sich irgendwann herausstellen. Verwendete Quellen: townandcountrymag.com, thelist.com, quora.com