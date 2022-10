Kate Middleton will den Zoff mit Meghan Markle endgültig begraben

Von: Lisa Klugmayer

Kate Middleton will auf ihrer anstehenden USA-Reise nicht nur ihren royalen Pflichten nachgehen, sondern auch das Kriegsbeil mit Meghan Markle begraben. Es wäre das, was Queen Elizabeth und Diana gewollt hätten.

Boston/New York - Als Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, gab es nicht nur ein gigantisches Medienecho, auch die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (40) und den beiden Schwägerinnen litt darunter. Das will Kate Middleton (40) nun abseits der Palastmauern fixen.

Anfangs bemühten sich Kate Middleton und Meghan Markle um ein freundschaftliches Verhältnis. Immerhin sitzen die Princess of Wales und die Duchess of Sussex im selben Boot: beide waren bürgerlich, beide haben in die britische Monarchie eingeheiratet, beide werden von Millionen Menschen genauestens beobachtet. Doch seitdem Prinz Harry und Meghan Markle offiziell nicht mehr zu den aktiven Royals gehören, herrscht mehr oder weniger Eiszeit zwischen den Schwägerinnen.

Das möchte Kate Middleton jetzt ändern. Im Dezember reisen sie und Prinz William nach Boston. Dort will Kate nicht nur die Ostküste besuchen, sondern auch einen Abstecher zu Prinz Harry (38) und Meghan machen. Die beiden sind zu der Zeit in New York. Ein idealer Zeitpunkt für ein Versöhnungsgespräch außerhalb der Palastmauern.

Queen ermahnte Meghan: „In dieser Familie sprechen wir so nicht mit Leuten“

Immer wieder finden Geschichten aus dem Buckingham Palast ihren Weg in die Medien, die kein gutes Haar an Meghan Markle lassen. In ihrem neuen Buch „The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown“ beschreibt Autorin Kathie Nicholl jetzt eine Situation, die sich zwischen der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. und Meghan Markle abgespielt haben soll.

Ein Palast-Insider erzählte der Autorin, dass Meghan Markle davon überzeugt war, dass das royale Küchenpersonal Ei in ihr eigentlich veganes Gericht gegeben hat - woraufhin es zum Streit gekommen sei: „Sie wurde ziemlich wütend und sagte, dass das Gericht vegan und makrobiotisch sein sollte, als plötzlich die Monarchin hereinkam und zu einer Standpauke ansetzte habe: ‚Meghan, in dieser Familie sprechen wir so nicht mit Leuten‘“.