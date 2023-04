Kate Middletons knallrote Maniküre sorgt für Aufregung

Von: Annemarie Göbbel

Beim Osterausflug überrascht Prinzessin Kate mit einem echten Hingucker. Statt neutralen Tönen zeigt sich kraftvolles Rot auf den Nägeln. Nicht jedermanns Geschmack.

Windsor – Das erste Osterfest, das die Windsors ohne Queen Elizabeth II. (96, † 2022) begehen mussten, zeugt auf ungewöhnliche Weise von ihrer Abwesenheit. Sie, die Zeit ihres Lebens auf zarte Farbe für große Gesten setzte und Essies Nagellackfarbe „Ballett Slippers“ als ihren Lieblingslack berühmt machte, hätte vermutlich den Gottesdienst dafür verschoben, um die Prinzessin von Wales mit ihren knallroten Nägeln „umzulackieren“. Noch viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Kate Middleton (41) den Schritt vor die Kirchentür mit der ketzerischen Farbvariation zu Lebzeiten der Königin nicht gewagt hätte.

Experte hält rote Nägel unter Queen Elizabeth II. für undenkbar

Schwiegervater König Charles (74) hat allerdings einen anderen Blick auf solche Kleinigkeiten und so blieb die Revolution auf den Nägeln der Ehefrau Prinz Williams (40) von ihm unbemerkt oder zumindest unbeachtet. Nicht so von den Royal-Fans weltweit. Die Hand, die die kobaltblaue Clutch von Emmy London (knapp 400 Euro) hielt, zeigte kräftig rote Nägel. Da konnte auch das saphirfarbene Mantelkleid von Catherine Walker nicht davon ablenken.

Es galt als ungeschriebenes Gesetz in der Regierungszeit der verstorbenen Königin, von kräftigen Farben abzusehen, wobei hautfarbene Nagellackfarben zu bevorzugen waren. William Hanson, ein Experte für königliche Etikette, sagte der Zeitung The Sun, dass „heißes Rot und leuchtendes Pink nicht korrekt seien, besonders bei offiziellen Anlässen und schon gar nicht während der Trauerzeit“, die mit dem Trauerjahr noch lange nicht vorbei ist. „Erlaubte Farben seien unter anderem durchscheinendes oder zartes Rosa“.

Meghan ignorierte schon 2018 das nonverbale Gebot der Queen Wenige Monate nach ihrer Einheirat in die königliche Familie rüttelte Meghan Markle an den unausgesprochenen Stilrichtlinien und trug schwarzen Nagellack bei einem Überraschungsauftritt bei den British Fashion Awards im Dezember 2018. Die Herzogin von Sussex (41) war damals mit Archie (3) schwanger und kam auf die Bühne, um ihrer Brautkleid-Designerin Clare Waight Keller (52) den britischen Womenswear-Designer-Award des Jahres zu überreichen. Meghans schwarze Nägel passten zu ihrem One-Shoulder-Kleid im selben Farbton.

Kates Zeichen der Moderne wurde unterschiedlich aufgenommen

Leuchtendes Rot auf Prinzessin Kates Nägeln blieb an Ostern nicht lange unentdeckt, bevor ein Raunen durchs Netz ging (Fotomontage). © Yui Mok/dpa

Ein Twitter-Nutzer kommentierte: „Royals in Blau beim Ostergottesdienst heute in Windsor. Und mehr Farbe als sonst auf Kates Nägeln.“ Ein anderer fügte hinzu: „Siehst du, was ich sehe? Seht euch die Fingernägel der Prinzessin an . . . überraschend.“ Ein dritter schrieb: „Ich liebe Catherines dunklen Nagellack.“ Kate wurde schon früher mit lackierten Zehennägeln in offenen Schuhen gesichtet, aber farbige Fingernägel sind bei Mitgliedern der königlichen Familie eher selten anzutreffen.

Offenbar hält auch Prinz William die Zeit für mehr Farbauswahl auf royalen Nägeln für gekommen. Er ging am Ostersonntag mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie gemeinsam mit seiner Familie, allen voran Prinz George (9), zum Gottesdienst in die St. Georges Chapel, in der die Queen zur letzten Ruhe gebettet wurde. Auch für den jüngsten Spross der Royals war der Feiertagsausflug eine echte Premiere. Er nahm erstmals Seite an Seite mit seinen Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte (7) den traditionellen Osterkirchgang wahr. Damit dürfte er auch die Feuerprobe für die Krönung Charles III. am 6. Mai bestanden haben. Verwendete Quellen: people.com, Twitter, thesun.co.uk