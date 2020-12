So groß sind die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William schon! Fan enthüllt geheimen Schnappschuss

An Weihnachten veröffentlichen Prinz William und Herzogin Kate jährlich ein Familienfoto, das als Grußkarte versendet wird. Das diesjährige Bild wurde bereits inoffiziell veröffentlicht.

London - Jedes Jahr an Weihnachten versenden die Royals Grüße an beispielsweise Familienangehörige, Charity-Organisationen oder Mitglieder des königlichen Haushalts. Hunderte Postkarten gehen dafür raus - mit einem extra für diesen Zweck angefertigtem Bild. Auch 2020 gibt es also wieder ein Porträt der königlichen Familie* mit Prinz William und Herzogin Catherine. Der Buckingham Palast veröffentlicht dieses traditionell auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Dieses Jahr waren die Royals aber scheinbar nicht schnell genug: Das Familienfoto kursiert bereits im Netz.

Königliche Fotos von Prinz William und Herzogin Kate: So sehen ihre Kinder heute aus

Das Weihnachtsfoto scheint sich um das englische Landleben zu drehen, denn die fünf Royals sitzen für die Aufnahme auf Heuballen, im Hintergrund stapelt sich Brennholz. Es wird spekuliert, dass das Foto auf „Anmer Hall“, dem Anwesen von Kate und William in Norfolk, aufgenommen wurde. Dort verbrachte die Familie die meiste Zeit während des Lockdowns und auch die vorangegangenen Weihnachtskarten wurden dort aufgenommen. Prinz George ist inzwischen sieben Jahre alt, seine Schwester Charlotte fünf und Louis zwei Jahre alt. Er ist auch der heimliche Star des Fotos. In der Mitte zwischen seinen Eltern lacht er mit der Kamera um die Wette. Auch farblich hat sich die Familie in Brauntönen aufeinander abgestimmt.



London: Prinz William und Herzogin Kate: Handschriftlicher Dank an das medizinische Personal

Laut Informationen der Hello steht auf der Karte, die an Mitarbeiter der Intensivstationen adressiert ist: „Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachten und ein gutes neues Jahr“. Auf der Innenseite soll handschriftlich zu lesen sein „Wir können niemals genug danken für all die Hingabe und Opfer, die Sie in diesem Jahr machen mussten. Wir werden für immer dankbar sein“, unterschrieben von Herzogin Kate und Prinz William.

London: Royale Grüße von Prinz William und Herzogin Kate - Weihnachtskarte aufgetaucht

Die Fans sind total begeistert, schließlich sind darauf nicht nur Herzogin Catherine und Prinz William, sondern auch ihre Kids George, Charlotte und Louis zu sehen, die inzwischen schon ganz schön groß geworden sind. Sie kommentieren „Schöne Familie. Zukünftige Könige", „was für ein wunderschönes Foto" oder „was für eine schöne Familie". Auch auf Instagram ist das royale Foto bereits zu finden. Dort liest man zum Beispiel: „Die Cambridges sind großartig dieses Jahr".