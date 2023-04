Kate und William: Neue Queen- und Louis-Fotos ziehen alle in den Bann

Von: Annemarie Göbbel

Kurz vor der Krönung Charles‘ III. sorgen gleich zwei erfreuliche Anlässe für ungeahnte Freude, an der die Prinzessin von Wales alle teilhaben lässt.

Windsor – Gleich zwei Knaller sorgten an zwei Tagen hintereinander mit gigantischen Abrufzahlen von jeweils 1,1 Millionen auf dem Instagram-Account von Kate Middleton (41) und Prinz William (40) für große Freude nicht nur beim britischen Volk. Zunächst sorgte ein noch nie gesehenes Bild der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) am 21. April für jede Menge Jubel, gefolgt von ihrem Urenkel Prinz Louis (5), der mit einem neuen Kracher-Foto seiner Eltern am 22. April für Wirbel sorgte.

Queen Elizabeth II. inmitten ihrer Enkelkinder und Urenkelkinder

„Heute wäre der 97. Geburtstag Ihrer verstorbenen Majestät Queen Elizabeth gewesen. Dieses Foto – das sie mit einigen ihrer Enkel und Urenkel zeigt – wurde letzten Sommer in Balmoral aufgenommen“, schreibt das Kronprinzenpaar wehmütig darunter. Tags darauf stellt Prinzessin Kate ein Bild ihres dritten Kindes, der am Sonntag seinen 5. Geburtstag feierte, zur Verfügung. Ein strahlender Prinz Louis in der Schubkarre macht – wie das noch nie gesehene Bild der Queen – die Insta-Gemeinde glücklich.

Insgesamt brachte es die Queen auf acht Enkelkinder, zu denen unter anderem Prinz Harry und Prinz William gehören. Hinzu kamen zwölf Urenkelkinder, von denen auf dem neuen Foto vier fehlen: Harrys Kinder Archie (3) und Lili (1) sowie Prinzessin Beatrices Tochter Sienna (1) und Prinzessin Eugenies Sohn August (2).

Queen Elizabeth II. im Kreise ihrer fast vollständigen Enkel und Urenkel – wer ist zu sehen? Rechts von der Königin ist Savannah Phillips (12), Tochter von Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips (45) und Autumn Phillips (44, geschieden im Jahr 2021) und ihre damit älteste Urenkeltochter, zu sehen. Links sitzen die drei Kinder von Annes Tochter Zara Tindall (41) die neunjährige Mia mit ihrem jüngeren Bruder Lucas (2) auf dem Schoß, direkt dahinter die vierjährige Lena. Hinter dem Sofa stehen William und Kates Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) mit Isla Phillips (11) in einer Reihe. Ganz hinten stehen zudem die zwei jüngsten Enkel der Queen: Prinz Edwards Kinder Lady Louise Windsor (19) und James, Graf von Wessex (15).

Prinz Louis strahlt im Brit-Klassiker-Pulli aus der Schubkarre

Queen Elizabeths II. und Prinz Louis’ Geburtstage liegen nur einen Tag auseinander – Prinzessin Kate und Prinz William feierten die erfreulichen Anlässe und begeisterten mit ihren neuen Fotos die Fans (Fotomontage). © Chris Jackson/dpa & Joe Giddens/dpa

Am Sonntag feierte dann Prinz Louis seinen fünften Geburtstag – und wie es inzwischen gute Tradition ist, veröffentlichten seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Foto ihres Jüngsten. Auf einem der beiden Bildern sitzt Louis in einer Schubkarre und seine Mutter im schicken Designer-Streifenpulli von Erdem (814 Euro) schiebt ihn lachend über den Rasen. Normalerweise macht die 41-jährige Prinzessin von Wales die Fotos, die der Palast von ihren Kindern veröffentlicht. Diesmal drückte aber die Fotografin Millie Pilkington auf den Auslöser. Der süße Pullover von Lallie London (84 Euro) ist ein britischer Klassiker und dürfte bald ausverkauft sein.

Anlässlich ihres 97. Geburtstages erschien auch auf dem offiziellen Account von König Charles III. (74) und seiner Frau Camilla (75) ein Foto der Queen. „Heute an ihrem 97. Geburtstag erinnern wir an das unglaubliche Leben und Vermächtnis Ihrer Majestät Queen Elizabeth II.“, heißt es dazu. Und weiter: „Als Ihre Majestät im April 1926 geboren wurde, hatten Prinzessin Elizabeth und ihre Familie nicht damit gerechnet, dass sie eines Tages Königin werden würde.“ König Charles hingegen wurde sein Leben lang auf seine Thronfolge vorbereitet und sieht derzeit gespannt seiner Krönung am 6. Mail entgegen. Verwendete Quellen: Instagram @princeandprincessofwales