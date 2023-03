Prinzessin Kate wird für Bilder mit ihren Kindern gefeiert – Erster Muttertag ohne Queen

Von: Annemarie Göbbel

Zum diesjährigen Muttertag bekam besonders Prinzessin Kate großes Lob für ein neues Bild ihrer Kinder George, Charlotte und Louis bei Instagram.

London – Am Muttertag, der in Großbritannien als „Mothering Sunday“ dieses Jahr am 19. März gefeiert wurde, teilte Prinzessin Kate (41) bei Instagram zur großen Begeisterung ihrer Fans neue Bilder mit ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). „Happy Mother‘s Day from our family to yours ❤️“, schrieb Kate zu dem Bild, auf dem sie neben ihren drei Rackern auf einem Baum Platz genommen hat.

Das süße Bild zum Muttertag von Kate und ihren Kindern verzaubert die Fans

Diesmal wollte die Prinzessin von Wales mit aufs Foto und legte, obwohl sie es liebt, ihre Kinder selbst zu fotografieren, vertrauensvoll den Auftrag in die Hände des Fotografen Matt Porteous, der offenbar hoch hinaus wollte. Im weißen Hemd, blauen Jeans und weißen Turnschuhen ließ er die Ehefrau Prinz Williams und ihre drei Miniroyals in einen Baum steigen, was ihm ein strahlendes Lächeln der königlichen Familie einbrachte. Selbst Prinz Louis, sonst gern zu Faxen aufgelegt, lächelt erfreut an der Seite seiner Mama in die Kamera.

Dafür gab‘s dann auch eine Portion Knuddeln mit Mama und Fotograf Porteous hielt weiter drauf. Das Bild ist so goldig, dass Prinzessin Kate es offenbar nicht übers Herz brachte, es auszusortieren. Prompt landete es ebenfalls bei Instagram und zeigt wieder einmal deutlich, wie liebevoll das Thronfolger-Ehepaar mit seinen Kindern umgeht. Auch auf Bodenständigkeit legten die Royals wert: Prinz George trug ein blaues Polo-T-Shirt und schwarzen Shorts, während sein Bruder Prinz Louis in einem gestreiften Polo-T-Shirt und blauen Shorts posierte und Prinzessin Charlotte sich in einem lässigen Jeanskleidchen präsentierte.

Imposante Abrufzahlen für Prinzessin Kates neuestes Bild Über eine Million Nutzer feierten die Fotografie der Windsors im Baum zum Muttertag. König Charles und Camilla mussten sich mit etwa der Hälfte begnügen.

König Charles musste erstmals den Muttertag ohne seine „geliebte Mama“ begehen

Viel Liebe zum Muttertag statt offizieller Posen versprühte besonders Prinzessin Kate, die mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis auf ihrem Foto „hoch hinaus“ wollte (Fotomontage). Die Fans dankten es ihr mit riesigen Abrufzahlen. © Stephen Lock/Imago & John Rainford/Imago

Auch König Charles III. (74) fand trotz des Countdowns zur Krönung Zeit in rührenden Worten an seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu erinnern. Zu einem süßen Bild seiner „beloved Mama“ (dt. geliebten Mama) mit ihm als strahlendem Wonneproppen schrieb er: „An alle Mütter auf der ganzen Welt und an alle, die ihre Mütter heute vermissen, denken wir und wünschen Ihnen einen besonderen #Muttertag“. Im Bild dahinter ließ Königsgemahlin Camilla (75) ihre ebenfalls schon verstorbene Mutter Rosalind Shand (72, † 1994) hochleben.

Viel Liebe gab es auch über Twitter. Schon im letzten Jahr schrieben Prinz George und die kleine Charlotte herzerwärmenden Briefe an Prinzessin Diana (36, † 1997): „Liebe Oma Diana, am Muttertag denke ich an dich. Ich liebe dich sehr. Papa vermisst dich. Alles Liebe, Charlotte“, schrieb die Siebenjährige. Ihre Zeilen verfasste sie auf rosa Papier und sie malte ein riesiges buntes Herz. Von ihrem großen Bruder George gab ebenfalls eine persönliche Nachricht an die tragisch verstorbene Prinzessin: „Liebe Oma Diana, alles, alles Liebe zum Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich. Ganz viel Liebe von George.“ Die gebastelten Werke hatten Kate und William stolz bei Instagram präsentiert. Verwendete Quellen: people.com, Instagram, Twitter