Katja Burkard: RTL-Star im Urlaub verunglückt - Trotz Schock-Diagnose posiert sie im Traumkleid

Das hatte sie sicher anders geplant: RTL-Moderatorin Katja Burkhard ist im Skiurlaub mit ihrem Mann schwer gestürzt.

RTL-Moderatorin Katja Burkard ist schwer gestürzt

ist schwer gestürzt Sie war mit Mann Hans Mahr im Skiurlaub in Tirol

in Tirol Jetzt spricht sie auf Instagram

Es sollte eine schöne Auszeit vom stressigen Alltag werden - doch für Katja Burkard (54) wurde das Schneeparadies in Tirol zum Albtraum. Mit ihrem Mann Hans Mahr (70) war sie im Skiurlaub in den Alpen unterwegs. Der RTL-Star postete noch Bilder von der traumhaften Kulisse und schrieb dazu „Bei so einem Wetter könnte ich auf der Piste kreischen vor Glück.“ Aber vielleicht hatte Burkard eine böse Vorahnung, denn sie fügte noch hinzu. „Bin aber auch immer froh, wenn wir abends alle noch heil sind.“ Ihre böse Vorahnung sollte sich bewahrheiten ...

Katja Burkard: RTL-Moderatorin stürzt auf der Skipiste

Auf Instagram zeigt Katja Burkard sich nur zwei Tage später mit großer Armschlinge, ungeschminkt und leicht angeschlagenen Blick. „Das ist leider nicht mein Karnevalskostüm, sondern wahrscheinlich mein Look für die nächsten 6 Wochen“, betitelt Katja Burkard den Post. Der RTL-Star ist beim Skifahren gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Autsch!

Auch wenn es sie im ersten Moment sehr mitgenommen hat, geht es Katja Burkard wohl schon etwas besser. „Nach dem ersten Schock bin ich schon wieder ok.“ Und sie versucht die Situation positiv zu sehen. „Es hätte auch schlimmer kommen können.“ Katja Burkard ist bekannt dafür, auch die negativen Seiten mit ihren Fans zu teilen. Ob Krankenhaus-Aufenthalte oder Ehe-Probleme mit ihrem Liebsten.

Katja Burkard (RTL): Nach schwerem Sturz - Genesungswünsche von Kollegen

Katja Burkard hat auf ihren Instagram-Post eine Welle an Genesungswünschen bekommen. „Mensch Katja, du wilder Flitzer. Gute Besserung“, schreibt Gülcan Kamps. Auch DSDS-Jurorin Oana Nechiti, Dschungelcamper Raul Richter und RTL-Kollegin Birgit Schrowange wünschen der verletzten Katja Burkard eine schnelle Genesung. Frauke Ludowig kommentiert mit ein wenig Humor: „Du bist ne Nudel! Und heute Abend alles dazu bei RTL Exklusiv.“ Gleich ein bisschen Werbung für die eigene Sendung, das nennt man dann wohl guten Geschäftssinn.

Aber auch Katja Burkard nimmt ihren Unfall mit einem Augenzwinkern. Schließlich versieht sie den Post mit den Hashtags #shithappens und #köllealaaf. Sie habe die Verletzung auch erst gar nicht gemerkt. Nach dem Crash fuhr sie einfach weiter. Erst am nächsten Tag wurden die Schmerzen so groß, dass sie zum Röntgen ging, wie sie gegenüber RTL verriet. Dann der Schock: glatter Schulterbruch.

Katja Burkard (RTL): Mit Armschlinge zum Wiener Opernball

Aber eines wollte sichKatja Burkard durch den Sturz nicht vermiesen lassen: den Wiener Opernball! Schließlich ist ihr Mann Hans Mahr ein geborener Wiener. Da wollte sie sich das traditionsreiche Event nicht entgehen lassen. Neben ihrem Mann ihr Begleiter für den Abend: die Armschiene.

Ihren Look wollte sie sich davon aber nicht ganz versauen lassen - zumindest für ein Foto! Und so posierte Katja Burkard vor dem Ball in ihrem Traumkleid im Hotelflur ohne das ungeliebte Accessoire. Ihre Follower sind begeistert. „Du siehst wunderschön aus“, „Wie ein Engel“ und „Einfach Hammer“ sind nur einige Kommentare. Aber manche machen sich auch Sorgen: „Pass ja gut auf dich auf!“

lmb

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Georg Hochmuth