Weltstar lässt Baby-Bombe platzen - im neuen Musik-Video

Baby-News aus den USA. Ein echtes Traumpaar der Hollywood- und Musik-Welt hat auf sehr ungewöhnliche Weise verkündet, dass Nachwuchs auf dem Weg ist.

Katy Perry und Orlando Bloom werden offenbar Eltern.

Die Sängerin befeuerte die Gerüchte in ihrem neuen Musik-Video.

Auch via Instagram* legte die 35-Jährige nach.

Los Angeles - Wie verkündet man Baby-Nachrichten eigentlich am besten? Über diese Frage sind bestimmt schon einige Pärchen gestolpert. US-Star Katy Perry wählte nun einen sehr medienwirksamen Weg: Sie teilte ihre Schwangerschaft kurzerhand in ihrem neuen Musik-Video mit und legte wenig später via Instagram nach. Eher unwahrscheinlich, dass ihr Freund und Hollywood-Star Orlando Bloom da im Vorhinein nicht eingeweiht war. Sind da noch Zweifel an den Baby-News erlaubt?

Katy Perry schwanger? Instagram-Post lässt kaum Zweifel

Schon seit Längerem kursieren Baby-Gerüchte um Katy Perry und Orlando Bloom in der US-Klatsch-Presse. Jetzt ist die Baby-Bombe vermeintlich geplatzt. Am 4. März veröffentlichte US-Sängerin Katy Perry ihre neue Single „Never Worn White“. Dazu passend wurde auf gleich das neue Musik-Video online gestellt. Danach sind sich die Fans sehr sicher: Katy Perry und Orlando Bloom werden Eltern.

In dem Song-Video ist Perry einmal von Blumen überhäuft zu sehen. Dieses Natur-Kleid verdeckt den Bauch der Sängerin. Doch am Ende des Videos zeigt sich Katy Perry dann entgegen des Lied-Titels „Never Worn White“ dann im Hochzeitskleid und siehe da: Sie hat einen kugelrunden Baby-Bauch. Dieser dürfte allerdings eine Inszenierung für den Clip gewesen sein.

Katy Perry und Orlando Bloom werden Eltern - Fans sind sich nach Video sicher

Dennoch sind sich die Fans sicher, dass Katy Perry mit dem Video ihre Schwangerschaft verkündet hat. Via Instagram schickte die Sängerin einen Ausschnitt des Clips ins Netz und schrieb dazu: „Lasst mich nur sagen, dass es ein vollbepackter Sommer wird...“ Sie fügte ein Herz sowie den Hashtag zu ihrer neuen Single hinzu, die am 4. März herauskam.

Viele ihrer Follower posteten Vermutungen, wonach Katy Perry und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, „Herr der Ringe“) ein Baby bekommen. In den Kommentaren zu Perrys Post sammeln sich die Glückwunsch-Botschaften. Bloom hat bereits einen neunjährigen Jungen aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr. Die Schwangerschaftsgerüchte hat das Paar bisher jedoch nicht offiziell bestätigt. Perry hatte erst vor kurzem ein Gratis-Konzert für australische Buschbrand-Opfer angekündigt.

rjs

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Tannen Maury