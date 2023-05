Kein Abschied von der Queen: Das wird Kate Meghan nie verzeihen

Von: Susanne Kröber

Am Todestag von Queen Elizabeth II. soll Charles Prinzessin Kate darum gebeten haben, nicht mit William nach Balmoral zu reisen. So wollte er Meghan Markle vom Sterbebett fernhalten.

Balmoral – Als Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September 2022 für immer ihre Augen schloss, hielt die Welt für einen Moment in Ehrfurcht den Atem an. Hinter den Kulissen sollen sich jedoch kurz zuvor heftige Dramen abgespielt haben. Ihrem Schwiegervater, dem heutige König Charles III. (74) zuliebe, brachte Kate Middleton (41) damals ein großes Opfer. Der Vorfall sorgte allerdings auch dafür, dass Kates Abneigung gegen Meghan Markle (41) einen neuen Höhepunkt erreichte.

„Abneigung gegenüber Meghan verstärkt“: Charles bat Kate, sich nicht von der Queen zu verabschieden

Als Charles Prinz Harry (38) informierte, dass es seiner Großmutter schlechter ginge und sich die Familie auf Schloss Balmoral in Schottland versammele, um Abschied zu nehmen, befanden sich Harry und Meghan gerade auf Dienstreise in Europa, machten unter anderem in Manchester und Düsseldorf Station. Nach dem Anruf seines Vaters wollte Harry umgehend mit Meghan nach Balmoral kommen, doch das wollte Charles auf jeden Fall verhindern, wie das neue Buch „Our King“ (dt.: „Unser König“) des britischen Journalisten Robert Jobson (59) enthüllt.

„Harry bestand darauf, dass Meghan mit ihm nach Schottland reiste, als es mit dem Leben der Königin zu Ende ging, aber der König sagte, nur die Kinder und Enkelkinder könnten bei der Königin sein“, zitiert der australische Daily Telegraph Robert Jobson. „Insgeheim wollte er sagen, dass Meghan nicht willkommen war, aber das konnte er Harry so nicht sagen, also schaltete er sich persönlich ein und bat Kate, zurückzubleiben, damit es Meghan gegenüber fairer war.“

Kate blieb willentlich weg, aber sie wollte unbedingt in ihren letzten Momenten bei der Queen sein. Das hat Kate innerlich aufgefressen und ihre Abneigung gegenüber Meghan noch verstärkt.

Prinz Harry in „Spare“: Charles wollte Meghan am Todestag der Queen nicht auf Schloss Balmoral dabeihaben

Prinzessin Kate verzichtete also Charles zuliebe auf einen letzten Moment mit der Queen, wäre aber auch zu spät auf Schloss Balmoral angekommen. Wie Robert Jobson in „Our King“ schreibt, befanden sich Charles, Camilla (75), Prinzessin Anne (72) und ein Arzt an der Seite von Queen Elizabeth II., als sie um 15:10 Uhr verstarb. Prinz William, Prinz Andrew (63), Prinz Edward (59) und seine Ehefrau Sophie (58) sollen gegen 17:00 Uhr angekommen sein, Prinz Harry dann erst gegen 20:00 Uhr. In seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) hat Prinz Harry ganz ähnliche Erinnerungen an den Todestag seiner Großmutter. „Er sagte, ich sei in Balmoral willkommen, doch wen er nicht dahaben wolle, sei ... sie“, so Harry über den Anruf seines Vaters Charles.

Prinzessin Kate (links) und Meghan Markle (rechts) fehlten beide am Sterbebett der Queen auf Schloss Balmoral. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/ZUMA Wire

„Er hob an, seine Beweggründe auszuführen, die unsinnig waren und respektlos, was ich mir nicht bieten ließ. Sprich niemals auf diese Weise von meiner Frau. Er stammelte Entschuldigungen, sagte, dass er schlicht nicht so viele Leute versammeln wolle“, erinnert sich Harry in „Spare“. „Keine anderen Ehefrauen würden kommen, Kate würde nicht kommen, sagte er, und darum sollte es auch Meg nicht.“ Spätestens seit diesem Tag gilt das Verhältnis zwischen den beiden als zerrüttet, auch wenn Prinz Harry schon beim ersten Treffen „Misstöne“ zwischen Meghan und Kate spürte. Dementsprechend erleichtert soll Prinzessin Kate auch über Meghans Absage für die Krönung von König Charles am 6. Mai sein. Verwendete Quellen: dailytelegraph.com.au, nzherald.co.nz, dailymail.co.uk