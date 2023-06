Keine Einladung von König Charles: Harry und Meghan bei Geburtstagsparade unerwünscht

Von: Susanne Kröber

Teilen

„Trooping the Colour“, die beliebte Militärparade zu Ehren des britischen Monarchen, findet 2023 ohne Prinz Harry und Meghan Markle statt.

London – Premiere für Prinz Harry (38) – in diesem Jahr wird er zum ersten Mal die Militärparade „Trooping the Colour“ verpassen. Der Herzog von Sussex und Ehefrau Meghan Markle (41) sollen von König Charles III. (74), zu dessen Ehren die Parade abgehalten wird, keine Einladung zu dem bedeutenden Event in London bekommen haben, wie Daily Mail berichtet. Ein weiterer Rückschlag auf dem langen Weg der Versöhnung zwischen Prinz Harry und der britischen Königsfamilie.

„Spiegelt den aktuellen Stand der Beziehungen wider“: Harry und Meghan nicht bei Trooping the Colour

Zur Krönung von König Charles III. am 6. Mai war Prinz Harry noch extra aus den USA angereist, während Meghan schon damals mit den Kindern Lilibet (2) und Archie, der am Krönungstag seinen 4. Geburtstag feierte, zu Hause im kalifornischen Montecito blieb. Zum nächsten Highlight im Kalender der Royal Family werden die Sussexes nun offenbar gar nicht erst eingeladen.

Krönung König Charles III.: Konzert, Zeremonie, Gäste, Balkon – die besten Bilder Fotostrecke ansehen

Charles III. feiert 2023 zum ersten Mal „Trooping the Colour“ als König. Im vergangenen Jahr winkte noch Queen Elizabeth II. den vorbei defilierenden Truppen vom Balkon des Buckingham-Palasts zu, bevor sie am 8. September im Alter von 96 Jahren verstarb. Jetzt wird mit der Militärparade der Ehrentag von König Charles gefeiert, auch wenn der frisch gekrönte Monarch erst am 14. November Geburtstag hat. Royal-Experte Richard Eden enthüllt in seiner Daily-Mail-Kolumne „Eden Confidential“, dass Prinz Harry und Meghan Markle nicht dabei sein werden, auch wenn in der Vergangenheit oft betont worden sei, dass die beiden weiterhin zu Familienveranstaltungen eingeladen würden.

Ich fürchte, es spiegelt den aktuellen Stand der Beziehungen wider.

Kein Platz für Harry und Meghan: Beim „Trooping the Colour“ stehen in diesem Jahr andere Royals im Mittelpunkt

Als nicht-arbeitende Royals dürften Prinz Harry und Meghan Markle beim Highlight der Militärparade, dem Überflug von Flugzeugen der Royal Air Force, ohnehin – wie auch bei der Krönung – nicht gemeinsam mit König Charles, Königin Camilla (75), Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8), Prinz Louis (5) und anderen Senior Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erscheinen. Das war allerdings auch bereits 2022 der Fall, als „Trooping the Colour“ im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. abgehalten wurde.

Das waren noch Zeiten: 2018 strahlten Meghan Markle und Prinz Harry (rechts) bei „Trooping the Colour“ vom Balkon des Buckingham-Palasts, bei der ersten Geburtstagsparade von König Charles (links) fehlen die beiden. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Owen Humphreys/Yui Mok

Damals verfolgten Harry und Meghan die Militärparade vom Major General‘s Office aus, einem Büro im Buckingham-Palast mit Blick auf den Exerzierplatz. Doch das war vor der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und vor der Veröffentlichung von Prinz Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“). Nach Monaten voller brisanter Enthüllungen seitens seines jüngsten Sohnes ist König Charles nun offenbar noch nicht wieder auf Versöhnungskurs. Und so wird Harry zum ersten Mal in seinem Leben nicht bei „Trooping the Colour“ dabei sein. Dazu passt auch, dass König Charles in Rumänien Hühner fütterte, während Prinz Harry in London vor Gericht aussagte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk