Keine Faxen bei der Krönung: Mit diesem Geheimcode hält Kate ihre Kinder in Schach

Mit einem ganz speziellen Satz sorgt Kate Middleton dafür, dass sich Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Krönung von König Charles nicht daneben benehmen.

London – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) stehen als Kinder des Thronfolgers Prinz William (40) und dessen Ehefrau Kate Middleton (41) stets unter besonderer Beobachtung. Benimmt sich einer der royalen Sprösslinge in der Öffentlichkeit daneben, sorgt das für weltweite Schlagzeilen. Bei einer feierlichen Zeremonie, wie es die Krönung von König Charles III. (74) sein wird, ist tadelloses Benehmen gefragt.

„Wenn du nicht aufhörst, wird es Konsequenzen geben“: die versteckte Botschaft hinter Prinzessin Kates Geheimcode

Als Queen Elizabeth II. (96, † 2022) im Juni 2022 ihr Platin-Jubiläum feierte, zog vor allem Prinz Louis alle Blicke auf sich. Der Kleine schnitt Grimassen, konnte nicht stillsitzen und hielt seiner Mutter Catherine sogar den Mund zu. Autor Tom Quinn verrät in seinem Buch „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family“, wie Dreifach-Mama Kate mit der Situation umging. „Als Prinz Louis sich beim Platin-Jubiläum der verstorbenen Queen schlecht benahm, indem er beispielsweise seiner Mutter die Zunge herausstreckte und ihr dann die Hand auf den Mund legte, wurde Kates Reaktion von Expertenteams gelobt“, zitiert Newsweek aus „Gilded Youth“.

Doch wie gelingt es Prinzessin Kate, eine solche Situation zu entschärfen? Kate soll einen ganz bestimmten Satz benutzen, bei dem „die Kinder wissen, dass diese wenigen Worte viel mehr Gewicht haben, als wir uns vorstellen können“, kommt eine ehemalige Angestellte in „Gilded Youth“ zu Wort. „Sie hat offensichtlich einen Geheimcode benutzt, um die Kinder zu beruhigen – sie sagt einfach: ‚Lasst uns eine Pause machen‘“, so Tom Quinn. Dieser an sich simple Satz habe für George, Charlotte und Louis eine versteckte Botschaft.

Den Kindern wurde eingetrichtert, dass Mama, wenn sie sagt: ‚Lasst uns eine Pause machen‘, eigentlich meint: ‚Das ist sehr ernst, und wenn du nicht aufhörst, herumzualbern und mich in Verlegenheit zu bringen, wird es Konsequenzen geben, wenn wir zurückkommen in den Palast. Deshalb funktioniert es. Wenn Kate sagt, dass es Konsequenzen geben wird, dann gibt es sie wirklich.

George, Charlotte und Louis: Bei König Charles‘ Krönung ist gutes Benehmen gefragt

Wenn König Charles und Königsgemahlin Camilla (75) am 6. Mai in einem feierlichen Gottesdienst gekrönt werden, soll nichts die Zeremonie stören. Von Prinz Louis, der Ende April fünf Jahre alt wird, Prinzessin Charlotte, die vier Tage vor der Krönung ihren 8. Geburtstag feiert, und Prinz George werden an diesem Tag einwandfreie Manieren erwartet. Gut, dass Prinzessin Kate im Notfall auf ihren Geheimcode zurückgreifen kann, auch wenn die königliche Familie hoffen wird, dass den Kindern der Ernst der Lage bewusst ist.

Keine Grimassen, bitte: Prinzessin Kate weiß, wie sie Prinz Louis bei der Krönung von König Charles (links) notfalls beruhigen kann. (Fotomontage) © IMAGO/Starface/agefotostock

Bei der Krönung von König Charles III. sollen George, Charlotte und Louis wichtige Rollen übernehmen. So ist geplant, dass die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate Charles und Camilla beim Ausmarsch aus der Abtei der Westminster Abbey begleiten. Außerdem sollen die Nachwuchs-Royals bei der anschließenden Prozession zurück zum Buckingham-Palast in der Kutsche hinter dem frisch gekrönten Königspaar Platz nehmen. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Kates Satz zum Einsatz kommen muss.