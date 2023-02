Keine Rosen zum Valentinstag: Kate stichelt gegen Prinz William

Von: Susanne Kröber

Bei einem Termin in Leeds konnte sich Prinzessin Kate einen kleinen Seitenhieb gegen William nicht verkneifen. Geht bei den beiden nach knapp zwölf Ehejahren langsam die Romantik flöten?

Leeds – Aktuell feiert Kate Middleton (41) den Start ihrer neuen Kampagne „Shaping Us“, die das Bewusstsein dafür schärfen soll, wie wichtig gerade die ersten Lebensjahre für die spätere Entwicklung sind. „Unsere frühe Kindheit, die Zeit von der Schwangerschaft bis zum fünften Lebensjahr, prägt grundlegend unser weiteres Leben“, so die Prinzessin von Wales in einem Promo-Video für ihr neues Herzensprojekt.

„Ich glaube nicht, dass er das tun wird“: Prinzessin Kate witzelt über Williams Valentinstagsgeschenk

Um den Bürgerinnen und Bürgern ihre neue Kampagne näherzubringen, besuchte Prinzessin Kate jetzt das Markthaus Kirgate Market in Leeds. Als Kate in der Markthalle anhielt, um die Blumen im Geschäft des Floristen Neil Ashcroft zu bewundert, nutzte der die Gunst der Stunde und entlockte der Prinzessin ein überraschendes Geständnis zum anstehenden Valentinstag am 14. Februar.

Nachdem er ihr einen Strauß Hyazinthen überreicht hatte, fragte der Florist Kate Middleton laut Hello-Magazin ganz unverblümt, wie es mit Prinz Williams (40) Plänen für den Valentinstag aussieht: „Wird William Ihnen ein paar Rosen kaufen?“ Daraufhin soll die Ehefrau von Prinz William lachend erwidert haben: „Ich glaube nicht, dass er das tun wird.“ Ist die Romantik bei Kate und William nach knapp zwölf Jahren Ehe auf der Strecke geblieben?

Warum feiert man den Valentinstag? Der Tag ist nach dem Bischof Valentin von Terni benannt, der als Patron der Liebenden gilt. Der Heilige soll der Legende nach frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt haben. Auch soll Valentin heimlich christliche Paare getraut haben, deren Hochzeit eigentlich verboten war, weswegen er am 14. Februar 269 hingerichtet wurde. Heutzutage werden traditionell Blumen, Karten oder Pralinen an den Liebsten oder die Liebste verschenkt.

Kurz nach der Hochzeit bekam Kate noch Blumen von William zum Valentinstag

Das sah 2012 noch ganz anders aus. Den ersten Valentinstag nach ihrer Hochzeit am 29. April 2011 mussten Prinzessin Kate und Prinz William getrennt voneinander verbringen. William war zu dieser Zeit als Such- und Rettungspilot auf den Falklandinseln im Einsatz. Als ein kleiner Junge Kate damals bei einem Auftritt in Liverpool sagte, es täte ihm leid, dass William am Valentinstag nicht bei ihr sein könnte, verriet die Prinzessin von Wales, wie ihr Ehemann sie trotzdem überrascht habe. „Er ist auf den Falklandinseln, aber er hat mir heute Morgen eine Karte geschickt“, plauderte Kate Middleton damals aus. Auch einen Blumenstrauß soll Prinzessin Kate von William bekommen haben.

Vielleicht legt sich Prinz William nach dem kleinen Seitenhieb seiner Frau ja jetzt ins Zeug und überrascht Kate zum Valentinstag mit einem romantischen Blumenstrauß. Aber selbst wenn nicht – auf die Unterstützung ihres Gatten kann Kate zählen. Umso wichtiger in dieser stürmischen Zeit für die Royals, nachdem auch Prinzessin Kate in Prinz Harrys (38) Biografie „Reserve“ („Spare“) nicht gut wegkam. Er will unter anderem schon beim ersten Treffen von Kate und Meghan Markle (40) „Misstöne“ gespürt haben. Verwendete Quellen: hellomagazine.com