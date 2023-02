„Keiner von Flüchtlingen vergewaltigt“: Mark Keller rudert nach Satz zu „Bergdoktor“-Erfolg sofort zurück

Keine Kriege, keine Pandemie: Abgesehen vom Auf und Ab im Privatleben von Martin Gruber, gibt es bei „Der Bergdoktor“ keine wirklichen Katastrophen. Das sei auch gut so, stellt jetzt Mark Keller klar und überrascht mit einer drastischen Aussage zum Thema Flüchtlinge.

Baden-Württemberg – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es in Staffel 16 nun ruhiger wird, der täuscht sich. Am Wilden Kaiser geht es turbulent weiter. Doch im Großen und Ganzen ist die Welt am Wilden Kaiser noch in Ordnung. Ein Grund, warum „Der Bergdoktor“ auch so erfolgreich ist, ist sich zumindest Mark Keller sicher.

Persönliche Schicksalsschläge: Ja. Weltschmerz: Nein! Ist „Der Bergdoktor“ deswegen so erfolgreich?

Privates Drama gibt es bei „Der Bergdoktor“ mehr als genug: Martin Gruber spannt seinem Bruder die Frau aus und zeugt mit ihr ein Kind, Stiefmutter und Stiefsohn haben ein Verhältnis, Hans Gruber wird zuerst von seiner Freundin und dann von seiner Tochter verlassen. Doch ist euch schon einmal aufgefallen, dass vor allem die momentanen Krisen in der heilen ZDF-Welt der Grubers keine wirkliche Rolle spielen.

Kein Ukraine-Krieg, kein politischer Rechts-Ruck, kein Corona, keine Energiekrise: Bei Martin Gruber, Lisbeth und Co gibt es keinen Weltschmerz – und genau das ist das Erfolgsrezept von „Der Bergdoktor“. Da ist sich zumindest Mark Keller sicher. „Ich glaube, dass Bergdoktor aus ein bisschen heile Welt ist und dass sie (Anm. d. Redaktion: die Fans) da entfliehen“, so der „Dr. Alexander Kahnweiler“-Darsteller im Interview mit SWR1 und überrascht weiter mit einer ziemlich radikalen Aussage zum Thema Flüchtlingen.

„Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

„Keiner wird von Flüchtlingen vergewaltigt“: Bergdoktor-Star Mark Keller verrät, warum Fans Serie lieben

Die „Bergdoktor“-Fans würden es genießen, Abends einfach mal abschalten zu können. „90 Minuten mal kein Stress, mal keine Morde, Explosionen, kein Terror, keiner wurde vergewaltigt von den Flüchtlingen“, überrascht Mark Keller mit dieser krassen Aussage und muss gleich einmal zurückrudern. „...oder von wem auch immer“.

Aber Mark Keller ist noch nicht fertig mit seiner Aufzählung von schrecklichen Dingen, die in der Welt passierten: „Kein Straftäter wurde zu früh entlassen, keine Kriegsgeschichten, keine Coronageschichten. Die sind einfach mal froh, dass sie was hören, was sie mal wieder einatmen und zu sich kommen lässt“. Da hat er wahrscheinlich recht, ob man das so drastisch ausdrücken muss, sei dahingestellt.

„Lisbeth“ gehört zum Bergdoktor, wie Martin Gruber oder die dramatischen Liebesgeschichten. Die Schauspielkarriere von Monika Baumgartner begann aber schon viel früher – damals noch mit Dauerwelle und grellen Aerobic-Outfits. Verwendete Quellen: www.swr.de