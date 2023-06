Kiwi muss warten: Darum schiebt das ZDF den Fernsehgarten in den Nachmittag

Teilen

Ende Juli müssen TV-Zuschauer etwas länger auf den ZDF-Fernsehgarten warten. Statt mittags, wird die Sendung mit Andrea Kiewel erst am frühen Nachmittag ausgestrahlt. Was steckt dahinter?

Mainz – Am 30. Juli können ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer vor der Sendung noch ein gemütliches Mittagessen genießen: Die „Mallorca-Party“-Folge wird nicht wie sonst üblich um 12 Uhr starten, sondern erst um 13:35 Uhr. Statt Andrea Kiewel (58) flimmern zwischen 10:15 und 13:33 Uhr Wiederholungen von „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ über den Bildschirm. Was steckt hinter der Änderung?

ZDF-Fernsehgarten wegen Fußball-WM verschoben

Laut „DWDL.de“ ist der Grund für die Programmänderung ein WM-Spiel der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft gegen Kolumbien. Das Spiel der Gruppenphase startet um 11:30 Uhr und wird in Ersten ausgestrahlt. Die Folge vom ZDF-Fernsehgarten war demnach bereits geplant, als der Rechteerwerb und Spielaufteilung zwischen ARD und ZDF vollzogen wurden.

„Schlagerparty“ mit Andrea Kiewel: Der ZDF-Fernsehgarten vom 25. Juni in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen startet am 20. Juli und wird in Australien und Neuseeland ausgetragen. Die Spiele laufen daher nachts bis mittags deutscher Zeit. Deutschland trifft in der Gruppe H auf Kolumbien, Südkorea und Marokko. Am 24. Juli läuft die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um 10:30 Uhr gegen Marokko auf, am 3. August geht es um 12 Uhr gegen Südkorea aufs Feld.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 02. Juli 2023: Ab auf die Insel 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli 2023: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Nicht nur der Fernsehgarten betroffen: Weitere ZDF-Formate verschieben sich

Von der Programmänderung am 30. Juli ist nicht nur Andrea Kiewel, sondern auch weitere ZDF-Formate: „Mein Zuhause richtig schön“ und „Mein fabelhaftes Ferienhaus“ beginnen ebenfalls eineinhalb Stunden später als üblich. „Mein Zuhause richtig schön“ beginnt um 15:50 Uhr, „Mein fabelhaftes Ferienhaus“ um 16:35 Uhr. Um 18:10 Uhr gibt es dann einen Re-Run der „Rosenheim Cops“ – knapp zwei Stunden später als üblich.

Ende Juli müssen TV-Zuschauer etwas länger auf den ZDF-Fernsehgarten warten. Statt mittags, wird die Sendung mit Andrea Kiewel erst am frühen Nachmittag ausgestrahlt. Was steckt dahinter? © IMAGO / BOBO

Apropos Andrea Kiewel: Eine junge „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauerin sorgte bei Andrea Kiewel für eine niedliche Unterbrechung. Die Moderatorin reagierte sympathisch – stellte dann aber zu private Fragen. Verwendete Quellen: DWDL.de