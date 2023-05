Klare Niederlage im Quotenduell: ProSieben-Shows lassen „Kampf der Realitystars“ keine Chance

Am Mittwochabend kam es bei den privaten Sendern zum Duell um die Gunst der TV-Zuschauer. Klarer Sieger ist ProSieben. RTL2 hatte selbst mit „Kampf der Realitystars“ keine Chance.

Phuket - Am Mittwochabend (17. Mai) wurde den Zuschauern im TV wieder einmal so einiges geboten. Ob Filmmittwoch im Ersten, mit „Kampf der Realitystars“ edelstes Trash-TV bei RTL2, Comedy bei ProSieben oder einer Kochshow auf Sat.1 - wer zur Primetime den Fernseher einschaltete, hatte die Qual der Wahl. Doch wer konnte am Ende des Tages die meisten Zuschauer überzeugen?

ARD überzeugt mit Drag-Komödie

Beim Quotenkampf um das Gesamtpublikum haben die öffentlich-rechtlichen Sender regelmäßig die Nase vorn, so auch am Mittwochabend. Die ARD konnte mit „Meine Freundin Volker“, in dem „Tatort“-Star Axel Milberg eine Dragqueen auf der Flucht vor der Mafia spielt, überzeugen. 3,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten bei der Krimikomödie ein. Lediglich die „Tagesschau“ hatte mit 3,93 Millionen eine höhere Einschaltquote, wie der Branchendienst dwdl.de berichtet.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landete „Meine Freundin Volker“ mit 0,35 Millionen Zuschauern jedoch lediglich auf Platz elf. Konnte „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ die relevante Zielgruppe beeindrucken? Mitnichten. Zwar gehört die RTL2-Show zweifelsohne zu den beliebtesten Trashformaten der deutschen TV-Landschaft, doch das lineare Fernsehen scheinen die Fans von Sarah Knappik und Co. nicht zu bevorzugen.

„Kampf der Realitystars“ chancenlos: ProSieben entscheidet Quotenduell für sich

Dabei lieferte Folge 6 ganz besondere Highlights: die Gagen der Kandidaten wurden verraten und Sarah „Dingens“ Knappik enthüllte ihre ganz besondere Furz-Klausel. Geholfen hat alles nichts. Denn der Sieg im Quotenkampf gebührte nicht RTL2, sondern Konkurrent ProSieben.

„TV total“ oder „Kampf der Realitystars“? Im Quotenduell hat Sebastian Pufpaff klar die Nase vorne. © RTL+ & ProSieben / Willi Weber

Sogar mit zwei Shows landete der Unterföhringer Sender vor der Konkurrenz aus Grünwald. Während „Kampf der Realitystars“ mit 0,35 Millionen 7,6 Prozent der relevanten Zielgruppe erreichte, landete „Zervakis & Opdenhövel. Live“ mit 0,4 Millionen Zuschauern knapp davor. Anscheinend blieben die „TV total“-Zuschauer nach Ende der Sendung gleich dran. Klarer Tagessieger ist nämlich die Comedy-Show mit Moderator Sebastian Pufpaff. 0,65 Millionen TV-Zuschauer und somit 15,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten hier ein.

Sarah Knappik dürfte sich über die Niederlage im Quotenduell nicht besonders ärgern. Wie herauskam, bekommt die Trash-Ikone nämlich die höchste Gage bei „Kampf der Realitystars“. Verwendete Quellen: dwdl.de