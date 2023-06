Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Aktenzeichen XY“ und Europa-League-Finale

Am 31. Mai 2023 hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: „Aktenzeichen XY“ und Europa-League-Finale. Doch die Quoten sprechen für sich.

München – Während Rudi Cerne (64) am letzten Tag im Mai zusammen mit der Polizei über die neusten Maschen der Kriminellen informiert, kämpften der FC Sevilla und die AS Rom in Budapest um den Titelgewinn in der Europa-League. Das Fernsehprogramm hätte also nicht kontrastreicher sein können, Fans hatten aber einen klaren Favoriten.

Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Aktenzeichen XY“ und Europa-League-Finale

Seit 1967 können ZDF-Zuschauer bei „Aktenzeichen XY“ helfen, ungelöste Krimifälle zu lösen. Und das tun sie auch nach über 50 Jahren noch immer fleißig. Denn am 31. Mai 2023 war das ZDF klarer Quotensieger. Unglaubliche 4,35 Millionen Zuschauer schalteten am Mittwoch „Aktenzeichen XY“ ein, wie DWDL berichtet.

Für Rudi Cerne ergibt das einen Marktanteil von soliden 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Deutlich weniger Zuschauer hatte da das Europa-League-Finale. RTL muss sich da mit einem anfänglichen Marktanteil von 9,5 Prozent zufriedengeben – und das trotz spannenden Elfmeter-Krimi in der Verlängerung.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Der FC Sevilla jubelt – und 3,2 Millionen Fußballfans jubeln mit

Den Titelkampf zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom verfolgten zu Beginn 2,24 Millionen Fußballfans. Im Laufe des Spiels – das übrigens mit 5:2 nach Elfmeterschießen endete – steigerte sich die Zuschauerzahl auf 3,20 Millionen. Der Torjubel der Spanier heimste RTL zum Schluss noch einen Marktanteil von 30,5 Prozent ein.

Nichts zu Lachen hat hingegen die Bergdoktor-Crew. Denn am Wilden Kaiser gibt es ein Wildpinkel-Problem, wie Hans Sigl jetzt höchstpersönlich verraten hat. Verwendete Quellen: dwdl.de/zahlenzentrale