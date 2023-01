„Kleidung, Parfüm und Make-up“: Meghans Umgang mit „Geschenken“ war laufend royaler Regelbruch

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry will seine Ehefrau Meghan Marke in „Spare“ eigentlich loben, doch er tut ihr keinen Gefallen, als er sagt, sie hätte alles „weiterverschenkt“. Denn dass Schauspielerinnen und Royals unterschiedlich mit Präsenten umgehen, sorgte für viel Unmut hinter den Palastmauern.

London – Es ist nur eine Nebenbemerkung in Prinz Harry (38) umstrittenen Memoiren „Spare“. Doch was man im Buch schnell überliest, hatte gewaltige Auswirkungen. Mit wenigen Worten steht dort teils die Erklärung, wie es zu den handfesten Mobbingvorwürfen gegen Meghan Markle (41) kam, warum Palastmitarbeiter schließlich kündigten und es zu einer externen Untersuchung der Vorwürfe kam, deren Ergebnisse Queen Elizabeth II. (96, † 2022) offenbar lieber für sich behielt.

Meghan Markles Lifestyle-Blog The Tig: „Schleppnetz für luxuriöse Werbegeschenke“

Um im Kontext zu bleiben, lohnt ein Blick zurück ins Jahr 2014, als die „Suits“-Darstellerin Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“ ins Leben rief. Royal-Expertin Tina Brown schrieb darüber in „Palace Papers“: „Die Werbung für Kosmetika, Reiseziele, Restaurants und Selbstpflegeprodukte machte The Tig zu einem Schleppnetz für luxuriöse Werbegeschenke. Sie [Meghan] erwarb sich bei den Vermarktern von Luxusmarken den Ruf, sehr daran interessiert zu sein, Taschen mit Designergeschenken zu erhalten.“

Seit ihrer Hochzeit im Mai 2018 hätte Meghan keine Geschenke mehr annehmen dürfen. Royals wie Prinzessin Kate kommen selbst für ihre berufliche wie private Garderobe auf (Fotomontage). © Owen Humphreys/dpa & Kirsty O‘Connor/dpa

Zwar musste Meghan „The Tig“ als Royal stilllegen, doch weil der Influencer-Wirbel schon in Fahrt war, änderte Meghans Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 nichts an den offenbar saftigen Gratisgeschenken. Im Gegenteil: der Präsente-Regen nahm zu. Prinz Harry schreibt in „Spare“ über ihre Zeit im Palast: „Sie [Meghan] teilte all die Geschenke, die sie erhielt – Kleidung, Parfüm und Make-up - mit allen Frauen im Büro.“ Supernett, oder? Gäbe es da nicht die Regelung, die für aktive Windsors vorsieht, was akzeptabel ist und was nicht. Ein Kommentar bei news.com.au legt nahe, dass es ab da heikel für Meghan wurde.

Offizielle Richtlinien für Royals für Geschenke – und der mögliche Zusammenhang mit den Mobbing-Vorwürfen an Meghan Die Richtlinien besagen: „Geschenke, die von kommerziellen Unternehmen im Vereinigten Königreich angeboten werden, sollten normalerweise abgelehnt werden“, es sei denn, sie sind für „eine königliche Hochzeit oder einen anderen besonderen persönlichen Anlass“ bestimmt. Ende 2018 wurde bekannt, dass Meghans Assistentin Melissa Toubati gekündigt hatte, und Reporter Valentine Low schrieb in seinem 2021 erschienenen Buch „Courtiers“: „Palastquellen haben gesagt, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen Meghan und Toubati um die kostenlosen Geschenke drehten, die einige Unternehmen an Meghan schicken würden“. In Quellen bei The Sun ist von „Kisten mit Designerkleidung für Meghan, die an den Kensington Palast geschickt wurden, nachdem sie als Harrys Freundin enthüllt wurde“, die Rede. Low weiter: „Toubati hielt sich offenbar peinlich genau an die Hausregel, dass Mitglieder der königlichen Familie keine Geschenke von kommerziellen Organisationen annehmen dürfen. Ihr Vorgehen kam bei Meghan nicht gut an.“

In der königlichen Familie ist es üblich, Geschenke zurückzugeben

Berichten zufolge ist es für die königliche Familie üblich, Geschenke zurückzugeben – und sie zahlen für ihre eigene Kleidung sowohl im Dienst als auch außerhalb. Andere Berichte weisen darauf hin, dass Meghans luxuriöse Großzügigkeit ein Reibungspunkt hinter den Kulissen war. Eine Quelle berichtet in The Sun: „Als Schauspielerin war es völlig in Ordnung, Werbegeschenke von Modeketten und Designerlabels anzunehmen. Aber Meghan musste gesagt werden, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man ein Mitglied der königlichen Familie ist“.

Prinz Harry müsste es wissen, doch er wollte seine angebetete Frau durch seinen „Spare“-Nebensatz als strahlenden Gutmenschen zeigen. Trotzdem muss man Meghan zugutehalten, dass nicht das Aufeinanderprallen von Kulturen allein Schuld an dem Trubel war, sondern dass es im Palast auch davor zu Skandalen um Schmuckgeschenke, Rennpferde und royale Mitwirkung in Werbekampagnen kam. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Interessen von Prinzessin Kate und Co. einerseits und Meghans Anliegen andererseits aufeinanderprallten. Vor dem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass die Bevorzugung eines Designers früh die Weichen zwischen der Prinzessin von Wales und der Herzogin von Sussex gestellt haben soll. Verwendete Quellen: royals.uk, news.com.au, thesun,co.uk