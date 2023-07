Darum kommen freitags keine neuen Folgen vom „Kölner Treff“ mehr

Teilen

Jeden Freitag um 22 Uhr lädt Bettina Böttinger ihre Gäste zum „Kölner Treff“ ein. Derzeit warten die Fans jedoch vergeblich auf neue Ausgaben der Talkshow.

Köln – Der „Kölner Treff“ gehört seit Jahrzehnten zur festen Institution im deutschen Fernsehen. Bereits 1976 wurde die erste Folge ausgestrahlt. Seit 2006 gibt es auf dem WDR nach einer längeren Pause die Neuauflage der Talkshow zu sehen. Präsentiert wird die Sendung freitags um 22 Uhr von Bettina Böttinger (67). Kürzlich mussten die Fans jedoch gleich zwei traurige Nachrichten verkraften: Zum einen verabschiedete sich der „Kölner Treff“ in die Sommerpause.

„Kölner Treff“ in der Sommerpause

Die letzte neue Folge gab es am 30. Juni zu sehen. Dabei waren Promis wie Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (57), Schauspieler Tom Wlaschiha (50), Moderatorin Siham El-Maimouni (38) und Schauspielerin Katharina Schüttler (43) zu Gast.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Am vergangenen Freitag (21. Juli) mussten sich die Zuschauer dann mit einer Wiederholung von 2019 begnügen, in der Rockmusiker Peter Maffay (73) seinen 70. Geburtstag feierte. Anfang des Monats wurde außerdem die Best-of-Ausgabe „Beziehungskisten“ gezeigt. Dabei gab es ein Wiedersehen mit früheren Talk-Gästen wie Komiker Hape Kerkeling (58), Schauspielerin Heike Makatsch (51), Comedian Kaya Yanar (50) und Moderatorin Birgit Schrowange (65). Ein Ende der Sommerpause winkt erst in einem Monat.

Bettina Böttingers Privatleben Seit 2016 ist Bettina Böttinger mit ihrer langjährigen Partnerin Martina Wziontek verheiratet. Abwechselnd leben sie in einem Haus in der Eifel und einer Wohnung in Köln, wo die Moderatorin auch arbeitet. Zu ihrer Familie zählt außerdem auch noch Dackeldame Finchen.

Nach Sommerpause: Bettina Böttinger verabschiedet sich vom „Kölner Treff“

Am 25. August kehrt der „Kölner Treff“ auf die TV-Bildschirme zurück. Die Fans müssen jedoch eine weitere bittere Pille schlucken: Bettina Böttinger wird nur noch wenige Ausgaben moderieren. Nach 17 Jahren verlässt die Moderatorin das Kult-Format.

Jeden Freitag um 22 Uhr lädt Bettina Böttinger ihre Gäste zum „Kölner Treff“ ein. Derzeit warten die Fans jedoch vergeblich auf neue Ausgaben der Talkshow. © IMAGO/Christoph Hardt

„Im Oktober 2023 feiere ich mein 30-jähriges Jubiläum ‚Talk am Freitagabend‘ im WDR. Für mich ein großes Ereignis und ein guter Grund abzugeben“, erklärte sie in einer Pressemitteilung. Die letzte Sendung mit der Journalistin wird es am 27. Oktober zu sehen geben. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung!“, kündigte sie an. Ein Nachfolger für Bettina Böttinger steht derzeit noch nicht fest.

Apropos TV: Die ARD sendete am Donnerstagabend zur Primetime eine Wiederholung des „Bozen-Krimi“ und erlangte den Quoten-Tagessieg. Danach stürzten die Einschaltquoten allerdings massiv ein. Verwendete Quellen: WDR