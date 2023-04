König Charles gegen Titel-Entzug für Prinz Harry – „wurde auf höchster Ebene diskutiert“

Bald kein Herzog von Sussex mehr?

Geht es nach König Charles III., darf Prinz Harry seinen Titel Herzog von Sussex behalten. Andere hochrangige Royals sollen von dieser Entscheidung nicht begeistert sein.

London – Mit vielen Mitgliedern der britischen Königsfamilie hat es sich Prinz Harry (38) inzwischen verscherzt. Seit er 2020 gemeinsam mit Ehefrau Meghan Markle (41) und Sohn Archie (3) nach Kalifornien zog, jagt ein verbaler Tiefschlag den nächsten. Auf das Enthüllungs-Interview mit Oprah Winfrey (69) folgte die Netflix-Doku „Harry & Meghan“, das Fass zum Überlaufen brachte dann spätestens Harrys Skandal-Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“), in der der Herzog von Sussex gnadenlos mit der Royal Family abrechnet.

Prinz Harrys Titel-Entzug wurde „auf höchster Ebene diskutiert“

Doch echte Vaterliebe scheint keine Schmerzgrenze zu kennen, denn wie der britische Journalist Robert Jobson (59) in seinem neuen Buch „Our King“ (dt.: „Unser König“) behauptet, gibt König Charles III. (74) Prinz Harry immer noch Rückendeckung. Denn offenbar stand bereits zur Debatte, Harry und Meghan die Titel Herzog und Herzogin von Sussex zu entziehen. Davon wollte aber zumindest König Charles nichts wissen.

„Die Idee, Harry seinen Titel als Herzog von Sussex zu entziehen, wurde auf höchster Ebene diskutiert“, zitiert Daily Mail aus dem Werk von Robert Jobson, den das Wall Street Journal als „godfather of royal reporting“ (dt.: Pate der royalen Berichterstattung) bezeichnet. „Der König soll nicht dafür sein, aber andere hochrangige Royals sind weniger nachsichtig.“ Dennoch könnte in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, denn andere – nicht namentlich genannte – Mitglieder der Königsfamilie können die Entscheidung von König Charles III. nicht nachvollziehen.

Robert Jobson Robert Jobson berichtet seit über 30 Jahren über die britische Königsfamilie. Der gebürtige Brite ist auch im Ausland als Royal-Experte gefragt, so ist er unter anderem für die australische Frühstücksshow „Sunrise“ sowie die US-Sendung „Good Morning America“ im Einsatz. Jobson ist Autor mehrerer Werke über die Royals, darunter der Bestseller „Diana: Closely Guarded Secret“, den er gemeinsam mit Ken Wharfe, dem Scotland-Yard-Bodyguard von Prinzessin Diana, verfasste. 2005 sorgte Jobson für Schlagzeilen, als er exklusiv die Verlobung von Charles und Camilla öffentlich machte.

König Charles „zunehmend unter Druck“: Entscheidet die Krönung über Prinz Harrys Titel?

Viel hängt davon ab, ob Prinz Harry weiterhin gegen seine Familie austeilt. „Letztendlich wird Charles trotz seiner fortdauernden Liebe zu seinem Sohn zunehmend unter Druck geraten, wenn Harry weiterhin die Monarchie angreift“, so Robert Jobson in „Our King“. Zum Knackpunkt könnte da die Krönung von Charles und Camilla (75) am 6. Mai in der Westminster Abbey werden.

+ Wie lange stärkt König Charles (rechts) seinem jüngsten Sohn Prinz Harry noch den Rücken? (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Aaron Chown/Georg Wendt

Prinz Harry und Meghan Markle haben zwar bestätigt, dass sie eine Einladung zur Krönung von König Charles III. erhalten haben, von einer offiziellen Zusage der Sussexes wurde allerdings bisher nichts publik. Sollte Harry die Krönung seines Vaters tatsächlich sausen lassen, dürfte das wohl ein weiterer Schritt Richtung Titel-Entzug für ihn sein. Steigen Prinz Harry und Meghan Anfang Mai aber doch in den Flieger nach London, droht ihnen eine Krönung zweiter Klasse. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk

